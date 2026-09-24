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Siegfried Mureșan își contrazice propriul program de guvernare: „Nu va curge lapte și miere în următorii doi ani, trebuie să le spunem oamenilor adevărul”. Cum a ajuns de la promisiuni la realitatea economică a României

Flavius Niculescu
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Premierul desemnat Siegfried Mureșan a recunoscut joi, 24 septembrie, că, în următorii doi ani, românii nu se vor bucura de „lapte și miere”, așa cum speră după criza politică și recesiunea economică. Declarațiile făcute de europarlamentarul PNL la Radio România Actualități au venit la mai puțin de 24 de ore de când acesta a publicat „liniile directoare” ale programului de guvernare pe care îl propune. Printre ideile promovate, se numără creșterea pensiilor și a salariilor, sprijinirea copiilor din medii defavorizate cu burse speciale, scăderea facturilor la energie sau scăderea TVA-ului. Totuși, din draftul prezentat, lipsea informația esențială: prin ce mecanisme va fi scăzut deficitul bugetar și de unde va face Guvernul rost de banii promiși românilor.

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„În vremuri bune, economisești ca să fii cu cămara plină atunci când apare o criză, să poți sprijini oamenii”

Întrebat dacă va putea face rost „de mai mulți bani”, în contextul în care economia României a ajuns în recesiune la finalul anului 2025, europarlamentarul PNL a explicat că, în perioada în care fotoliul de prim-ministru era ocupat de Marcel Ciolacu, Executivul a cheltuit mai mult decât își permitea, motiv pentru care „cămara” nu a fost aprovizionată suficient pentru „o eventuală criză”.

„Trebuie să spunem oamenilor adevărul. În 2024, România a avut 9,3% deficit. Mai mare decât orice alt stat membru al Uniunii Europene. Fără să avem o criză externă, o pandemie sau o criză globală. România a fost într-o situație extrem de vulnerabilă. Știința economică spune foarte clar: în vremuri bune, economisești, pentru ca, atunci când apare o criză, să fii cu cămara plină și să poți ajuta. Să poți sprijini oamenii, economia, așa cum s-a întâmplat și în pandemie, într-o bună măsură”, a explicat Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan | Sursa foto: Mediafax

„Prin comportamentul responsabil al Guvernului condus de premierul Bolojan, am reușit stabilizarea situației”

„Din păcate, noi, în anii buni, fără criză, 2023-2024, am cheltuit prea mult. Au fost greșeli făcute atunci, inclusiv de către partidul meu. Noi ne asumăm aceste greșeli, acum, sub conducerea lui Ilie Bolojan. România a fost într-o situație foarte fragilă, riscam blocarea fondurilor europene, fiindcă aveam un deficit prea mare. Prin comportamentul responsabil al Guvernului condus de premierul Bolojan, am reușit stabilizarea situației. Fondurile europene au continuat să vină, deficitul a scăzut de la 9% la 3%, într-un an și jumătate, inflația a scăzut, în ultimele două luni, de la 10% la 6%.

În ciuda faptului că au fost crize externe, precum războiul din Iran, situația este mai stabilă, dar nu va curge lapte și miere în România, în următorii doi ani, indiferent cine va fi la guvernare. Trebuie să spunem oamenilor adevărul. Eu promit că nu vom avea creșteri de impozite și taxe și vom încerca să relaxăm măsurile, dar responsabil, de îndată ce ne permitem acest lucru”, a mai precizat Siegfried Mureșan.

Ilie Bolojan și Siegfried Mureșan | Sursa foto: Mediafax

„La începutul săptămânii viitoare, miniștrii vor fi audiați în Parlament. După, vom avea votul în plen”

Totodată, europarlamentarul desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru a declarat că își propune ca, la începutul săptămânii viitoare, miniștrii din Guvernul pe care îl va conduce să fie audiați în Parlament, iar, la scurt timp după, să aibă loc și votul de învestitură.

„Vom merge la începutul săptămânii la audieri, după care vom avea în prima parte a săptămânii viitoare votul în plenul Parlamentului. Eu ştiu ce am de făcut din prima zi în care am fost desemnat. Am confirmat parteneriatul nostru, al Partidului Naţional Liberal, cu celelalte două partide partenere, cu USR-ul şi UDMR-ul, avem un plan comun, care cred că este un plan bun.

Am început munca la programul de guvernare, el este aproape gata. Ieri deja am publicat primele linii directoare, pentru ca oamenii să ştie în ce direcţie vom merge şi care sunt priorităţile noastre pentru România. Vom lucra şi la echipa de miniştri în următoarele zile”, a explicat Siegfried Mureșan.

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