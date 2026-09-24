Într-o intervenție specială la Forumul România – China, fostul premier Victor Ponta a criticat abordarea puterii de la București, pe care o consideră de o opacitate curioasă față de oportunitățile geeopolitice oferite de China.

În viziunea fostului premieri, toți acești lideri dovedesc independență și viziune în politica externă.

„Președintele Trump a fost anul acesta în vizită oficială la Beijing, la fel ca președintele Macron și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. La fel au făcut și liderii țărilor care au independență și viziune în politica externă!

„De peste un deceniu, lașitatea și orbirea liderilor politici de la București în relația cu China și cu multe alte țări relevante au devenit o povară pentru țara noastră. Dezastrul a culminat cu un ministru de externe incult și incompetent, care critică orice relație cu China, chiar și neoficială, din motive și în scopuri pe care nimeni nu le înțelege!

M-am bucurat să particip astăzi la Forumul România–China, organizat de colegul meu Cosmin Corendea, președintele Grupului parlamentar de prietenie cu China! Felicitări organizatorilor și participanților! Vremurile bune ale prieteniei româno-chineze nu țin doar de trecut, ci și de viitor!”

Fostul premier a vorbit despre o nouă vizită în China în care s-a întâlnit cu oficiali ai părții chineze. Dăncilă afirmă că au fost prezenți și reprezentanți ai Republicii Moldova la Shandong, care „caută să aibă o legătură bună cu China”.

„Am fost în China acum 2 săptămâni. Am avut întâlniri cu oficiali ai părții chineză, dar am deschis și un forum la Shandong. Și să știți că erau foarte mulți oficiali, nu doar europeni. Am avut o relație, să știți că numai partea chineză, cu mulți care vin și discută. Acum probabil nu au interlocutorii în acest moment în România. Pe de altă parte, cât am stat acolo, a fost vicepremierul Republicii Moldova și Ministrul de Externe. Deci până și Republica Moldova caută să aibă o legătură bună cu China”, a povestit Dăncilă în studioul Gândul, la începutul lunii iulie.