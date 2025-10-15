Sute de bărbați au luat cu „asalt” unitățile militare din București și Ilfov, acolo unde au fost chemați la marea mobilizare a Ministerului Apărării. Somnoroși, obosiți, sau gata „încălziți” cu licori bahice, viitorii „soldați” ai României sunt gata să ne apere în caz de război. Printre ei și nea Gică, în vârstă de 62 de ani, ieșit luni din spital. „Am proteză de șold și nu văd cu un ochi, am glaucom. Ne-a chemat Moșteanu (Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării) bolnavi”, ne-a spus bărbatul, nervos și vizibil afectat de o stare de sănătate precară.

Marea mobilizare a rezerviștilor este o acțiune pur românească, la fel ca toate poveștile haioase și stupide despre armată, care circulau pe vremuri.

Cea mai bună dovadă în acest sens este mobilizarea „la arme” a lui nea Gică, în vârstă de 62 de ani, care a fost chemat la o unitate militară din Otopeni, Ilfov, asta după ce, luni, bărbatul a fost externat din spital.

„Am proteză de șold, și pensie de 3.000 de lei”, ne-a spus Gheorghe Moise.

„Moșteanu nu a făcut o zi de armată”

Bărbatul susține că în ciuda stării de sănătate, de la Comisariatul Militar Ilfov i s-ar fi spus că trebuie să meargă la mobilizare.

„Un locotenent de la Comisariat mi-a zis: «Lasă, dom`le, că merge». Am două proteze de șold și sunt chior de-un ochi, am ieșit din spital luni. Ne cheamă Moșteanu bolnavi, care el nu știe să se lege la șiret. El nu a făcut o zi de armată. Nu știu cum îi dau generalii raportul”, mai spune pensionarul.

Întrebat dacă mai știe să tragă cu arma, nea Gică e sincer: „Eu știu să trag, dar nu mai văd cu ochiul drept”.

La marea mobilizare s-au prezentat și câțiva „soldați” gata încălziți, cu înviorarea deja făcută. Dar nu cu pas de defilare, ci cu…licori bahice.

„Armata nu se mai face cu târâș pe coate. Apeși pe buton”

Unii rezerviști au venit pe jos, cu transportul public, iar alții cu taxiurile. Sunt și mulți bărbați

care au venit cu mașinile personale, fiind lăsați să parcheze direct în interiorul unității, ghidați de Poliția Militară.

„Mai știu să trag cu arma, dar armata nu se mai face acum cu târâș pe coate, ci cu drone, se apasă pe un buton, și gata”, ne mai spune un bărbat care se plânge că a trebuit să plece de la serviciu pentru această mobilizare.

MApN: „Exercițiile MOBEX se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare”

În perioada 12-20 octombrie, în municipiul București și în județul Ilfov se va desfășura exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25, organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Exercițiile MOBEX se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate.

„Rezerviștii cu domiciliul în municipiul București și în județul Ilfov, care vor fi convocați la unitățile MApN la care sunt arondați, vor participa, timp de o zi, la activități specifice de pregătire. În municipiul București și în județul Ilfov exerciții similare s-au mai desfășurat în anul 2013, respectiv în 2021. În acest an au mai avut loc alte două exerciții MOBEX, în luna mai, în județele Teleorman, Giurgiu și Olt, iar în luna septembrie, în județele Sibiu și Mureș”, transmite Ministerul Apărării.