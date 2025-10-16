Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, îl ceartă pe șeful ANAF, Adrian Nica, în legătură cu gemul bunicii. Acesta din urmă a declarat că toate conservele făcute în casă sunt nefiscalizate și adâncesc gapul de TVA al României. Cel puțin, așa a reieșit în urma unor discuții cu oficialii Comisiei Europene.

Marius Budăi spune că „șeful ANAF a căzut într-un ridicol absolut când a arătat cu degetul la bunicuțele care fac gem acasă pentru neîncasările din TVA!”.

Într-o postare pe facebook, de joi, social-democratul îi bate obrazul lui Nica din cauză că se ia de gospodinele României că aduc prejudiciu la bugetul de stat atunci când pun gogonele la murat sau fac dulceață de casă.

„Deci, din toată contrabanda și evaziunea care se face în România, șefului de la ANAF i-a cășunat pe bunicuțele care fac gem în gospodărie! Asta este justificarea domnului Nica pentru neîncasarea TVA la nivelul estimat! Nu, domnule Nica! Nu asta este explicația! Lăsați-i în pace pe bunicii noștri! Ocupați-vă de marii evazioniști! Ocupați-vă de marile companii care își exportă profiturile în afara țării! Da, metodologiile economice iau în calcul și autoconsumul din gospodării pentru evaluarea PIB. Dar chiar nu era cazul ca din toate motivele pentru care ANAF nu încasează TVA-ul estimat să vă opriți la bunicuțele care fac gem în acasă!”, scrie, joi, Marius Budăi.

Șeful ANAF a declarat în cadrul unui interviu pentru Antena 3CNN că gapul de TVA al României suferă serioase prejudicii din cauza conservelor făcute în casă.

„Când vorbim de gap-ul de TVA, în mod special, asta încercăm să facem și noi, să ne prezentăm mai bine și mai corect către Comisia Europeană. Este de notorietate discuția apărută în spațiul public, de producția pe care România o înregistrează, fiind specificul acestei țări atunci când vorbim de autocosum. Și, ca să dau câteva exemple clare încă în acest moment, modul în care tratăm gemul pe care îl face-n casă bunica. Deci gemul făcut din grădina din spate e calculat la gapul de TVA în România, da. Este calculat astăzi la gapul de TVA. Asta ne-a evaluat comisia.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Suntem salvați! Șeful ANAF a descoperit de ce nu se colectează TVA. Din cauza gemului făcut de bunica

ANAF pune tunurile pe bombardieri: „Să se gândească de trei ori atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri”