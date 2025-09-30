Marius Lulea: „Perturbarea alegerilor s-a întâmplat din cauza unor acțiuni ale SRI / A fost mai grav decât credem noi”

Prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea a comentat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, declarațiile lui Nicușor Dan, referitoare la influența serviciilor la nivel politic și social.

„Mi se pare că ne-a spus ce va urma. A recunoscut că s-au întâmplat niște lucruri. Este evident că orice interferență în zona militară, civilă, produc mai mult rău. Haosul politic din ultima perioadă este o consecință a acestei interferențe.

Eu sunt ferm convins că marea perturbare a alegerilor, de care ei vorbesc, s-a produs ca o urmare a acțiunilor din interiorul statului român. Eu cred că lucrurile au fost mai grave decât credem noi. S-au întâmplat ca urmare a unor acțiuni făcute de entități din statul român, adică Serviciile de Informații”