Marți, 4 noiembrie, Sfântul Ioanichie cel Mare, făcător de minuni

Pe 4 noiembrie, credincioșii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Ioanichie cel Mare, mare făcător de minuni. Este unul dintre sfinţii care te poate scăpa grabnic de ispite dacă i te rogi cu credinţă.
Sfântul Ioanichie cel Mare s-a născut în Bitinia și a trăit în timpul împăratului Leon Isaurul (717-740). În tinerețe, acesta a fost adeptul prigoanei împotriva icoanelor. A început, însă, să creadă în Hristos, în momentul în care un călugăr creștin i-a rostit numele, deși nu avea de unde să-l știe deoarece se vedeau pentru prima dată.
Ioanichie cel Mare a fost un soldat remarcabil, care a reușit să-l salveze pe împărat dintr-o luptă cu bulgarii. După încheierea luptei cu bulgarii, decide să plece din armată și să se retragă la mănăstire. După ce viețuiește în câteva mănăstiri, decide să plece în pustietate, potrivit crestinortodox.ro.
Din cauza invidiei, un monah a încercat să-l otrăvească, altul i-a dat foc chiliei, iar altul a încercat să-l străpungă cu toiagul. Însă Dumnezeu i-a purtat de grijă, astfel încât Ioanichie a rămas în viață. A trecut la cele veșnice în jurul anului 846.
Sfântul Ioanichie a săvârşit numeroase minuni atât în timpul vieții, cât și după ce a trecut la cele veșnice. Sfântul Ioanichie a profețit sfârșitul împăraților Nichifor I și Mihail I Rangabe, precum și ascensiunea lui Leon al V-lea Armeanul, scrie Ziarul Lumina.
Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ioanichie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. Deschide-voi gura mea şi se va umple de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maice şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.
Fiind luminat cu lumina harului, cuvioase, luminează pe cei ce prăznuiesc cu credinţă pomenirea ta şi cu rugăciunile tale izbăveşte-i pe ei din întunericul păcatelor, Sfinte Ioanichie. Călătorit-ai neabătut pe calea care duce către Cetatea Cerească, Sfinte Ioanichie, că te-a povăţuit Duhul Sfânt, care S-a odihnit în inima ta. Ai avut smerenie care înalţă, Sfinte Ioanichie, pentru aceea ne rugăm ţie: milostiveşte-te spre noi smeriţii, cuvioase şi uşurează toate durerile inimilor noastre.
Chemarea celor căzuţi şi Întărirea celor ce stau eşti, cea cu totul fără prihană. Pentru aceea mă rog ţie, îndreptează gândul meu cel căzut prin păcat, ca să te slăvesc, Stăpână. Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească întăreşte-i şi întru Dumnezeiască slava ta, cununilor măririi învredniceşte-i. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Cinste Maicii Domnului și slavă Sfinților toți. Amin!