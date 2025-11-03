Marți, 4 noiembrie, Sfântul Ioanichie cel Mare, făcător de minuni

Pe 4 noiembrie, credincioșii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Ioanichie cel Mare, mare făcător de minuni. Este unul dintre sfinţii care te poate scăpa grabnic de ispite dacă i te rogi cu credinţă.

Sfântul Ioanichie cel Mare s-a născut în Bitinia și a trăit în timpul împăratului Leon Isaurul (717-740). În tinerețe, acesta a fost adeptul prigoanei împotriva icoanelor. A început, însă, să creadă în Hristos, în momentul în care un călugăr creștin i-a rostit numele, deși nu avea de unde să-l știe deoarece se vedeau pentru prima dată.

Ioanichie cel Mare a fost un soldat remarcabil, care a reușit să-l salveze pe împărat dintr-o luptă cu bulgarii. După încheierea luptei cu bulgarii, decide să plece din armată și să se retragă la mănăstire. După ce viețuiește în câteva mănăstiri, decide să plece în pustietate, potrivit crestinortodox.ro.

Din cauza invidiei, un monah a încercat să-l otrăvească, altul i-a dat foc chiliei, iar altul a încercat să-l străpungă cu toiagul. Însă Dumnezeu i-a purtat de grijă, astfel încât Ioanichie a rămas în viață. A trecut la cele veșnice în jurul anului 846.

Minuni săvârşite în timpul vieţii

Sfântul Ioanichie a săvârşit numeroase minuni atât în timpul vieții, cât și după ce a trecut la cele veșnice. Sfântul Ioanichie a profețit sfârșitul împăraților Nichifor I și Mihail I Rangabe, precum și ascensiunea lui Leon al V-lea Armeanul, scrie Ziarul Lumina.

Rugăciunea către Sfântul Ioanichie cel Mare