Mărturia dureroasă a Andreei Ibacka. ”Am avut imaginea clară a copiilor mei în cap și gândul clar că nu o să-i mai văd niciodată”

Andreea Ibacka, în vârstă de 40 de ani, a făcut mărturisiri dureroase despre momentul accidentului de motocicletă pe care l-a suferit anul trecut.



Anul trecut, Andreea Ibacka a trecut printr-un moment extrem de dificil. Aceasta a avut un accident de motocicletă.

Prezentă în platoul emisiunii ”La Măruță”, de la Pro TV, Andreea Ibacka și-a amintit de acea experiență extrem de neplăcută prin care a trecut.

”Ideea e că, în momentul în care am aterizat, de la izbitură și, probabil, și de la asfaltul ăla fierbinte, de la șoc și așa mai departe, eu am simțit o durere foarte puternică în zona coastelor și la șoldul drept… stâng, pardon, mă durea foarte tare. Deci eu aveam mâna ruptă, dar durerea mai pregnantă a fost la coaste.

Și mi-am imaginat, că știi cum e, am văzut cu toții foarte multe filme, că am coastele perforate și că îmi vor… că am coastele rupte și că-mi vor perfora plămânul și că, probabil, mai am câteva minute. Și, în momentul ăsta, într-adevăr, m-am panicat, pentru că am avut imaginea clară a copiilor mei în cap și gândul clar că nu o să-i mai văd niciodată”, a mărturisit Andreea Ibacka, conform protv.ro.

Andreea Ibacka are doi copii cu Cabral

Andreea Ibacka este cunoscută ca actriță și vedetă de televiziune. Cabral și Andreea Ibacka au devenit părinți pentru prima dată în data de 5 decembrie 2018, atunci când a venit pe lume Namiko. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011, după o relație de trei ani.

Prezentatorul de televiziune Cabral a mai fost căsătorit cu Luana Ibacka. Din mariajul celor doi a rezultat o fiică, Inoke. În data de 5 octombrie 2021, Andreea Ibacka a devenit mămică pentru a două oară. Vedeta a adus pe lume un băiețel, Tiago.