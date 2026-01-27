Mărturia dureroasă a Andreei Ibacka. ”Am avut imaginea clară a copiilor mei în cap și gândul clar că nu o să-i mai văd niciodată”

Andreea Ibacka, în vârstă de 40 de ani, a făcut mărturisiri dureroase despre momentul accidentului de motocicletă pe care l-a suferit anul trecut.
Anul trecut, Andreea Ibacka a trecut printr-un moment extrem de dificil. Aceasta a avut un accident de motocicletă.
Prezentă în platoul emisiunii ”La Măruță”, de la Pro TV, Andreea Ibacka și-a amintit de acea experiență extrem de neplăcută prin care a trecut.
”Ideea e că, în momentul în care am aterizat, de la izbitură și, probabil, și de la asfaltul ăla fierbinte, de la șoc și așa mai departe, eu am simțit o durere foarte puternică în zona coastelor și la șoldul drept… stâng, pardon, mă durea foarte tare. Deci eu aveam mâna ruptă, dar durerea mai pregnantă a fost la coaste.
Și mi-am imaginat, că știi cum e, am văzut cu toții foarte multe filme, că am coastele perforate și că îmi vor… că am coastele rupte și că-mi vor perfora plămânul și că, probabil, mai am câteva minute. Și, în momentul ăsta, într-adevăr, m-am panicat, pentru că am avut imaginea clară a copiilor mei în cap și gândul clar că nu o să-i mai văd niciodată”, a mărturisit Andreea Ibacka, conform protv.ro.
Andreea Ibacka este cunoscută ca actriță și vedetă de televiziune. Cabral și Andreea Ibacka au devenit părinți pentru prima dată în data de 5 decembrie 2018, atunci când a venit pe lume Namiko. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011, după o relație de trei ani.
Prezentatorul de televiziune Cabral a mai fost căsătorit cu Luana Ibacka. Din mariajul celor doi a rezultat o fiică, Inoke. În data de 5 octombrie 2021, Andreea Ibacka a devenit mămică pentru a două oară. Vedeta a adus pe lume un băiețel, Tiago.