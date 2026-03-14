Intervenție ca în filme în Argeș. Un bărbat care a încercat să lovească cu sabia un luptător SAS a fost împușcat în picior. De la ce a pornit totul

Un bărbat de 47 de ani din Poiana Lacului, județul Argeș, a fost împușcat în picior de polițiști după ce a devenit agresiv pe o stradă din localitate, aruncând cu pietre spre trecători și mașini, iar ulterior a încercat să atace cu o sabie un luptător din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, relatează Mediafax.

Intervenția poliției și escaladarea conflictului

Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, polițiștii din Poiana Lacului au fost sesizați sâmbătă după-amiază că un bărbat aruncă cu pietre în direcția persoanelor și a autovehiculelor care circulau pe o stradă din localitate.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat că bărbatul se refugiase la etajul unui imobil aflat în construcție, de unde continua să arunce cu obiecte. Din cauza comportamentului violent, a fost solicitat sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciul pentru Acțiuni Speciale, intervenția fiind realizată inclusiv cu ajutorul unui negociator.

Bărbatul, rănit după ce a încercat să atace cu sabia

În timpul intervenției, bărbatul a urcat pe acoperișul clădirii și a continuat să arunce cu pietre spre polițiști, fiind înarmat cu o sabie. Forțele de ordine au folosit gradual mijloacele din dotare – spray iritant-lacrimogen, grenade iritant-lacrimogene și grenade tip flash-bang – fiind executate și focuri de avertisment cu muniție neletală.

După ce bărbatul a încercat să lovească cu sabia un luptător SAS, polițiștii au tras focuri de avertisment cu muniție letală, iar ulterior au făcut uz de armă, rănindu-l la un picior.

Potrivit poliției, leziunile suferite nu îi pun viața în pericol. Bărbatul a primit primul ajutor la fața locului, fiind solicitat un echipaj medical pentru îngrijiri de specialitate.

În urma verificărilor, acesta a fost identificat și ca suspect într-un caz de distrugere, după ce ar fi vandalizat o spălătorie auto cu câteva zile înainte. Ancheta în acest caz continuă.

