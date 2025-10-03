MASACRU în UCRAINA. Rușii au carbonizat 13 mii de porci într-un atac cu DRONE

Un atac rusesc cu dronă a provocat un incendiu la o fermă de porci din nord-estul Ucrainei, ucigând aproximativ 13.000 de animale, relatează Agerpres, care citează informații de la echipele de intervenție. „Circa 13.000 de porci au murit în urma unui atac rusesc cu dronă asupra unei exploatații agricole din comuna Novovodolazka, în regiunea Harkov”, a comunicat Serviciul ucrainean pentru situații de urgență.

Fotografiile difuzate de acest serviciu lasă să se vadă carcase de porci îngrămădite, parțial înnegrite de flăcări, sub acoperișul prăbușit al grajdului.

Porcii erau adăpostiți în opt clădiri, cu o suprafață care depășea cu puțin 13.000 metri pătrați. Toate grajdurile au fost distruse de incendiu, a arătat sursa citată, conform căreia un angajat al fermei a fost rănit în urma atacului.

Presa internațională notează că animalele nu au fost cruțate de cei trei ani şi jumătate de război pe teritoriul ucrainean. Atacuri rusești anterioare au distrus grajduri și grădini zoologice.