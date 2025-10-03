UE avertizează asupra incursiunilor dronelor, pe fondul tensiunilor cu RUSIA /„Întreaga Europă este expusă riscurilor”

Incursiunile dronelor în spațiul aerian european demonstrează că întreaga Europă este expusă riscurilor, avertizează Comisia Europeană, pe fondul tensiunilor cu Rusia.

”Observarea a 15 drone în cursul nopții deasupra Bazei militare Elsenborn din Belgia demonstrează încă o dată că întreaga Europă este expusă riscurilor”, a declarat Thomas Regnier, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, citat de agenția de presă ANSA. ”Comisia Europeană este în contact cu statele membre, care au resortul derulării anchetelor pentru a identifica responsabilii și originile dronelor suspecte”, a subliniat oficialul european.

Ministerul belgian al Apărării a raportat prezența a 15 drone rămase neidentificate în zona bazei militare Elsenborn, situată în apropierea frontierei Belgiei cu Germania.

Un incident similar a perturbat activitatea Aeroportului din Munchen, fiind anulate 17 curse aeriene.

”Germania trebuie să modifice legislația pentru a putea doborî dronele imediat. Legislativul regional va adopta rapid normele în acest sens”, a declarat premierul Bavariei, Markus Söder.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a afirmat, joi, la reuniunea europeană de la Copenhaga, că dronele ruse care pătrund ilegal în spațiul aerian european pot fi doborâte, deși multe țări europene nu au prevederi concrete în acest sens.

”Referitor la toate provocările pe care le avem, în Polonia, în Estonia, și vreau să reiterez solidaritatea noastră sinceră. Cred că am avut deja o reacție, am activat Articolul 4 al NATO, prin intensificarea coordonării, prin mobilizarea de capabilități suplimentare, am trimis avioane Rafale suplimentare. Este foarte important să avem un mesaj clar: dronele care ne încalcă teritoriile asumă un risc important. Pot fi distruse, punct”, a subliniat președintele Franței.

Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană au stabilit să intensifice acțiunile de contracarare a amenințărilor Rusiei, inclusiv prin crearea unui sistem anti-dronă pe flancul estic.

