Măsuri dure anunțate de primarul din Alba Iulia, după ce Ilie Bolojan a fost huiduit. Ce se va întâmpla cu aprobările pentru manifestațiile de Ziua Națională: „Ar trebui să se ruşineze”

Gabriel Pleşa (PNL), primarul municipiului Alba Iulia, a reacţionat după ce, în capitala Marii Uniri, premierul Ilie Bolojan a fost huiduit. Reamintim că manifestări similare au avut loc şi la adresa preşedintelui Nicuşor Dan, în momentul în care, la Monumentul Unirii, a fost depusă o coroană de flori din partea sa. O parte a huduielilor au avut loc chiar în timpul intonării imnului României.

Edilul face acuzații dure, după ce Ilie Bolojan a fost huiduit

Gabriel Pleşa susţine că cei care au huiduit nu sunt localnicii, ci persoane „aduse, se va vedea de către cine.”

Edilul anunţă, în acest context, că organizatorii unor manifestaţii nu vor mai primi aprobări, pentru ca acestea să se desfăşoare de Ziua Naţională la Alba Iulia.

„Sunt convins că nu sunt din Alba Iulia sau din împrejurimi, pentru că cei de la Alba Iulia întotdeauna au făcut Ziua Naţională cu decenţă, cu unitate, cu empatie faţă de ceilalţi. Ne pare rău că astfel de elemente care au venit din afara oraşului, aduşi, şi vom vedea de către cine, au stricat puţin acest ceremonial care s-a desfăşurat totuşi impecabil din punct de vedere al paradei militare”, a declarat primarul Gabriel Pleşa (PNL), duminică după-amiază, pentru ziarulunirea.ro.

Primarul susține că nu mai dă autorizații pentru manifestații de Ziua Națională

„Am promis şi mă voi ţine de cuvânt: cei care nu au respectat ceea ce noi le-am spus prin Legea 60 şi erau obligaţi să respecte la manifestări, organizatorii nu vor mai primi aprobare să facă manifestări chiar de Ziua Naţională, pentru că e păcat de atâta lume frumoasă ca să auzim un cor de huiduieli sau chestiuni de genul acesta de la o minoritate care, cred eu, ar trebui să se ruşineze pentru că de Ziua Naţională are astfel de manifestări. Respect democraţia, respect libera exprimare, dar trebuie să existe o decenţă”, a adăugat Pleşa în declaraţia acordată jurnaliştilor de la Ziarul Unirea.

