Doliu în Constanța. Un om de afaceri, membru al comunității RESTO, a murit

Este doliu în peisajul afacerilor locale din Constanța. Alexandru Marin, membru al Asociației Patronale RESTO Constanța și patronul unei cafenele cunoscute de pe Bulevardul Tomis, s-a stins din viață. Mesajul trist a fost făcut de reprezentanții asociației, pe Facebook, miercuri, 11 februarie 2026.

Mesajul postat Asociația Patronală RESTO Constanța a strâns zeci de comentarii în care oamenii își prezintă condoleanțele față de familia bărbatului.

„Cuvintele sunt prea sărace, gândurile noastre sunt triste. Vestea plecării colegului nostru a căzut din senin, în această zi, deși a fost întâia zi cu soare, după atâtea săptămâni încrâncenate.

Și totuși, am primit un prilej amar să ne amintim că, în fiecare zi, pentru unii oameni este… ultima zi. Iar dimineața, nu mai vine… În veselie ne-am văzut ultima oară, între colegi, cu nerăbdarea de a strânge rândurile și de a construi, împreună, mai mult și mai bine pentru industria noastră, a ospitalității.

Așa te vom păstra în amintire, cu entuziasmul tău molipsitor, cu zâmbetul și cu generozitatea pe care o arătai, tuturor – așa cum noi te-am cunoscut.

Rămas bun, Alexandru Marin! Drum lin, în lumină, în călătoria ta! Condoleanțe, alinare și putere, familiei!”, a scris Corina Martin, președinte Patronat RESTO Constanța.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Facebook; Shutterstock