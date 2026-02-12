MApN sare în apărarea celor care vor să fugă de Ziua Îndrăgostiţilor. Îi trimite în tabără de supravieţuire, cu Forţele Speciale, la Braşov

dedicat tuturor celor care vor să își testeze rezistența fizică și psihică împreună cu instructori din cadrul Forțelor pentru Operații Speciale.

Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale „Burebista”, în colaborare cu Primăria Municipiului Brașov, organizează în Poiana Brașov, o tabără de antrenament, ” unde tinerii curajoși pot avea parte de o experiență unică, inspirată din pregătirea militară a Forțelor pentru Operații Speciale.”

„Pe parcursul a două zile, zona din apropierea Centrului de Agrement din Poiana Brașov va deveni o tabără de antrenament, Competiția va avea trei etape – evaluarea performanței sportive, un circuit aplicativ-militar și tragere de precizie (cu echipament airsoft). În total vor fi 15 probe, care vor pune la încercare agilitatea, forța și precizia. Peste 200 de tineri au acceptat deja provocarea, iar înscrierile continuă atât online, pe pagina de Facebook a evenimentului (https://shorturl.at/98eQO ), cât și direct, pe timpul desfășurării Winter Bootcamp Challenge”, transmite MApN.

Evenimentul se va desfăşura după următorul program: sâmbătă, între orele 9.00 și 19.00, şi duminică, între orele 9.00 și 14.00.