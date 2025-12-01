🚨 Premierul Ilie Bolojan, întâmpinat cu huiduieli la Alba Iulia. Strigătele oamenilor au acoperit imnul național

14:17 Mii de persoane sunt prezente la ceremonia militară Peste o mie de militari defilează, astăzi, în cadrul paradei de la Alba Iulia. Evenimentul militar este atent urmărit de mii de persoane prezente de-a lungul gardurilor amplasate pe trotuare. De altfel, prezenți la această desfășurare a blocului militar pe artera 1 Decembrie 1918 din municipiu sunt și locatarii din blocurile din zonă. Aceștia privesc parada de la ferestre și balcoane. 14:00 Ilie Bolojan, huiduit la Alba Iulia Ceremonia militară se desfășoară în aceste clipe. Ilie Bolojan a fost huiduit minute în șir înainte de parada de la Alba Iulia. Apoi, la scurt timp de la debutul paradei, când a fost intonat imnul național, mai mulți oameni au scandat „Demisia, demisia”.

Astăzi are loc o paradă militară de Ziua Națională la Alba Iulia. Mii de cetățeni sunt așteptați să se prezinte la această ceremonie, la prânz. Ceremonia militară a debutat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, de la ora 14:00. Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mulțime.

În cursul zilei de luni, 1 Decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a României, are loc o paradă la Alba Iulia. Sunt așteptate mii de persoană să se alăture acestei ceremonii militare, sărbătorind cu jind împlinirea a 107 ani de la istoricul act din 1 Decembrie 1918.

Este o zi cu o încărcătură deosebită atât în București, acolo unde a avut loc, deja, celebra paradă de la Arcul de Triumf (imagini exclusive AICI), cât și la Alba Iulia și în celelalte orașe din țară unde se organizează astfel de evenimente.

Programul Paradei Militare de la Alba Iulia

Oamenii se adună, rând pe rând, pentru a lua parte la parada din „Orașul Marii Uniri”. Tot în această zi, pe lângă prezența la ceremonia militară, oamenii pot merge la ateliere interactive de olărit, la expoziții, un salon de carte, precum și la un târg de meșteșuguri tradiționale.

La această paradă vor fi prezenți peste 1.000 de militari, arată Romania-actualitati.ro.

Ora 11:00 – primirea soliilor din Cetățile de Scaun;

La miezul zilei, după slujba de Te Deum, în zona Catedralei Încoronării din Alba Iulia, vor fi artificii pe timp de zi;

Ora 13:00 – se va citi Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia, la Monumentul Unirii. Se va rosti o rugăciune de mulțumire;

Ora 14:00 – începe defilarea pe Bulevardul 1 Decembrie 1918;

Ora 16:00 – debutează spectacolul folcloric extraordinar „Alba unește România”, în Piața Cetății;

Ora 20:30 – spectacol de artificii.

