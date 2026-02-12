Ruptură în fieful republican din Congresul SUA. Camera Reprezentanților blochează implementarea tarifelor lui Trump împotriva Canadei

Camera Reprezentanților a adoptat un proiect de lege care ar pune capăt tarifelor vamale impuse Canadei de președintele Donald Trump. Votul, susținut inclusiv de republicani, vine ca o lovitură grea la adresa liderului de la Casa Albă, pe fondul apropierii alegerilor de la jumătatea mandatului.

Camera Reprezentanților din Statele Unite ale Americii a votat miercuri pentru avansarea unui proiect de lege care anulează tarifele vamale impuse Canadei de Donald Trump, într-un gest neobișnuit de sfidare față de administrația prezidențială, chiar din partea unei camere controlate de republicani, scrie Aljazeera.com.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 219 voturi pentru și 211 împotrivă, după ce mai mulți republicani au trecut de partea democraților. Practic, inițiativa urmărește să limiteze utilizarea puterilor de urgență de către Trump pentru impunerea tarifelor comerciale asupra Canadei.

Votul reprezintă o mustrare rară a președintelui din partea Camerei inferioare a Congresului, unde Partidul Republican deține o majoritate fragilă de 218 locuri.

Contextul politic este unul extrem de sensibil, întrucât SUA intră în sezonul decisiv al alegerilor de la jumătatea mandatului, cu primarele programate să înceapă în martie și alegerile generale în noiembrie.

Autorul rezoluției, congresmanul democrat Gregory Meeks, i-a provocat direct pe republicani înaintea votului.

„Votul de astăzi este simplu: veți vota pentru reducerea costului vieții pentru familiile americane sau veți menține prețurile ridicate din loialitate față de o singură persoană, Donald J. Trump?”, a declarat acesta în plen.

Pentru mulți congresmeni republicani, decizia a fost una dificilă. Confruntați cu scăderea popularității lui Trump în rândul alegătorilor, aceștia au fost nevoiți să aleagă între susținerea necondiționată a președintelui și riscul unor pierderi electorale în districtele proprii.

Reacția dură a lui Trump

Trump a reacționat dur înaintea votului, amenințând public parlamentarii care ar îndrăzni să-i sfideze politica comercială.

„Orice republican, din Camera Reprezentanților sau din Senat, care votează împotriva tarifelor va suferi grav consecințele în momentul alegerilor, inclusiv în primare! Deficitul nostru comercial a fost redus cu 78%, indicele Dow Jones tocmai a atins 50.000 de puncte, iar indicele S&P, 7.000 de puncte, cifre considerate imposibile cu doar un an în urmă. În plus, tarifele ne-au oferit o mare securitate națională, deoarece simpla menționare a cuvântului face ca țările să fie de acord cu dorințele noastre cele mai puternice. Tarifele ne-au oferit securitate economică și națională, și niciun republican nu ar trebui să fie responsabil pentru distrugerea acestui privilegiu”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Ce urmează

Proiectul de lege urmează acum să ajungă în Senatul SUA, unde are șanse mari să fie adoptat, având în vedere că senatorii au aprobat deja inițiative similare în aprilie și octombrie anul trecut. Cu toate acestea, este puțin probabil ca măsura să devină lege, deoarece Trump a anunțat că va folosi dreptul de veto.

Practic, pentru a trece peste un veto prezidențial, Congresul ar avea nevoie de o majoritate de două treimi în ambele camere, un scenariu considerat improbabil în actuala configurație politică.

Nemulțumirea publică față de tarifele impuse de Trump este însă tot mai vizibilă. Un sondaj realizat pe 4 februarie de Pew Research Center arată că 60% dintre americani dezaprobă politica tarifară a președintelui, în timp ce doar 37% o susțin, mulți alegători asociind tarifele cu scumpirea bunurilor de larg consum.

Democrații mizează pe această nemulțumire, dar și pe reacția negativă față de deportările în masă promovate de Trump, pentru a încerca să recâștige controlul asupra ambelor camere ale Congresului.

În paralel, Curtea Supremă a SUA analizează legalitatea tarifelor extinse impuse de Trump, după ce președintele a suferit mai multe înfrângeri în instanțele inferioare. Înaintea votului, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, le-a cerut republicanilor să amâne votul până la decizia Curții Supreme.

Totuși, șase congresmeni republicani, printre care Thomas Massie, Don Bacon și Brian Fitzpatrick, au sfidat conducerea partidului și au permis supunerea proiectului la vot.

„De ce Congresul nu se susține singur și nu spune că suntem o ramură independentă? Ar trebui să ne apărăm autoritatea. Sper că Curtea Supremă o va face, dar dacă noi nu o facem, să ne fie rușine”, a declarat Don Bacon.

