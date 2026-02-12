Natalitatea României, în picaj. Se nășteau mai mulți copii în război decât acum

România se confruntă cu o scădere dramatică a natalității. Dacă în urmă cu un secol se nășteau peste 600.000 de copii pe an, în 2025 au venit pe lume doar 145.669. Este cel mai mic număr din ultimii 100 de ani.

Datele INS arată că natalitatea este sub nivelul necesar pentru înlocuirea generațiilor, iar numărul deceselor îl depășește pe cel al nașterilor. România are un spor natural negativ de mai mulți ani. Populația scade și îmbătrânește accelerat.

Cum s-a ajuns aici

După 1967, natalitatea a crescut brusc din cauza decretului inițiat de Nicolae Ceaușescu, prin care interzicea avorturile. După 1990 însă, trendul s-a inversat. Numărul copiilor născuți anual a scăzut constant, iat în ultimii ani declinul s-a accentuat,

Migrația, costurile mari pentru creșterea unui copil și lipsa stabilității îi fac pe mulți tineri să amâne decizia de a deveni părinți. Aproape jumătate dintre tinerii români spun că vor să plece din țară. În 2023 s-a înregistrat un record al plecărilor definitive.

Presiune uriașă pe pensii și pe piața muncii

Scăderea natalității afectează și piața muncii. Sistemul public de pensii funcționează pe baza contribuțiilor actualilor angajați. În următorii ani, un val mare de pensionări va pune presiune suplimentară la buget. Cheltuielile cu pensiile ar putea depăși 10% din PIB în următoarele trei decenii, în timp ce contribuțiile la sistemul public ar putea scădea la aproximativ 5,5 % din PIB.

România pierde populație în ritm alert

Potrivit ONU, până în 2050 populația României ar putea scădea cu aproape 3 milioane de locuitori. Președintele INS, Tudorel Andrei, spune că ritmul de scădere al copiilor sub un an este cel mai rapid dintre toate grupele de vârstă. BNR arată că numărul vârstnicilor la 100 de tineri a ajuns la 132,4 în ianuarie 2025. Vârsta medie a populației a urcat la 42,9 ani.

Cei mai puțini copii s-au născut în 2025 în județele Tulcea, Mehedinți și Caraș-Severin. La polul opus, cele mai multe nașteri s-au întregistrat în București, Iași, Cluj și Timiș. România intră într-o fază de contracție demografică. Nu este doar o problemă socială, ci și una economică.

