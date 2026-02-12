Prima pagină » Evenimente » (P) Miliarde de euro, orașe sub presiune și un moment decisiv pentru administrația locală

12 feb. 2026, 10:00, Evenimente
România se află într-un punct în care nu își mai permite amânări. Orașele cresc, presiunile pe infrastructură se acumulează, iar deciziile care se iau astăzi vor defini cum vor arăta comunitățile peste zece sau douăzeci de ani. Infrastructura, digitalizarea, transportul, energia, mobilitatea, serviciile publice – toate au ajuns la un prag critic.

În acest context, nu mai este vorba doar despre proiecte, strategii sau planuri. Este vorba despre leadership. Despre acele comunități care își asumă o strategie coerentă și cele care rămân blocate în administrația de tip ”nu avem buget sau nu se poate”.

În ultimii ani, administrațiile locale au fost puse în fața unor oportunități unice: fonduri europene, investiții publice majore, parteneriate cu mediul privat. Unele orașe au profitat. Altele au ratat. Diferența nu a fost făcută de mărimea comunității sau de buget, ci de capacitatea de a lua decizii și de a construi proiecte care să reziste în timp.

Pe 4 martie 2026, la ROMEXPO București, acest moment de bilanț și de asumare se concentrează într-un eveniment care a devenit, în ultimul deceniu, un reper național: Smart City Industry Awards – SCIA X, ediția a 10-a.

Nu este doar o gală. Este un moment în care se văd, fără filtre, cine sunt cei care au livrat rezultate și cine sunt cei care doar au vorbit despre schimbare. Este o seară în care administrația publică, companiile mari și liderii se întâlnesc într-un cadru care pune reflectoarele pe performanță, nu pe promisiuni.

SCIA a crescut odată cu orașele României. De la primele proiecte de digitalizare, până la investiții complexe în energie, infrastructură și servicii urbane, gala a devenit un barometru al maturității administrative și economice. Cine este prezent aici nu vine pentru poze sau aplauze, ci pentru recunoaștere.

Ediția a zecea vine într-un moment simbolic: România are resurse, are bani, are tehnologie. Ceea ce face diferența este curajul de a decide și de a merge mai departe cu proiecte care schimbă real viața oamenilor.

Pentru administrațiile locale, pentru companii și pentru liderii implicați în dezvoltarea urbană, SCIA X este un punct de referință. Un moment în care se vede clar cine conduce schimbarea și cine rămâne în urmă.

Informații despre ediția din acest an și despre participare sunt disponibile pe scia.ro

