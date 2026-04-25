Prima pagină » Actualitate » Medicii dezvăluie momentul exact al dimineții în care trebuie să te speli pe dinți pentru a proteja smalțul și gingiile

sursa foto: Envato

Medicii dezvăluie momentul exact când ar trebui să te speli pe dinți, dimineața. Riști să-ți „uzezi" smalțul și gingiile dacă faci asta la momentul nepotrivit.

Practicarea unei bune igiene orale este vitală. Fără aceasta, puteți să faceți de carii dentare, boli ale gingiilor și să ducă chiar la pierderea dinților.

Deși mulți dintre noi suntem familiarizați cu regula de bază a periajului de două ori pe zi, este posibil să nu cunoașteți alte câteva reguli importante. Într-un videoclip încărcat pe platforma de socializare TikTok, medicul Suraj Kukadia a explicat mai multe lucruri.

Dr. Kukadia, mai cunoscut online sub numele de Dr. Sooj, a spus: „Ar trebui să vă spălați pe dinți înainte sau după micul dejun?

„Ei bine, acesta este un subiect foarte dezbătut, dar răspunsul este că ar trebui să vă spălați pe dinți înainte de micul dejun.”

Medicul a explicat și motivul motivul pentru care trebuie să țineți cont de această recomandare:

„Și asta pentru că fluorul din pasta de dinți oferă dinților o oarecare protecție împotriva acidului din mâncarea și băutura pe care urmează să o consumați la micul dejun”, a spus el.

Sfatul medicului mai este susținut și de un alt dentist, Dr. Deepa Chopra de la Whites Dental.

Într-o declarație anterioară pentru Surrey Live, ea a spus: „O regulă bună este să vă spălați pe dinți înainte de micul dejun și să vă clătiți gura cu apă după aceea.

„Periajul înainte de mic dejun ajuta la îndepărtarea bacteriilor și a plăcii acumulate peste noapte. Clătirea cu apă după masă poate ajuta la spălarea particulelor alimentare și a acizilor fără a deteriora smalțul.”

Medicul sfătuiește în mod explicit să nu se perieze dinții imediat după mese, deoarece acest lucru poate deteriora smalțul, stratul exterior protector al dinților. Dr. Deepa a continuat:

„Periajul dinților imediat după masă poate părea logic pentru o respirație proaspătă, dar poate deteriora smalțul. Smalțul se înmoaie temporar atunci când mănânci, în special alimente bogate în acizi.”

„Periajul în această perioadă vulnerabilă poate uza smalțul înmuiat, ceea ce duce la o sensibilitate crescută și la un risc mai mare de decolorare.”

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe