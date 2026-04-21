Prima pagină » Sănătate » Descoperirea uluitoare făcută de un medic român în corpul unei femei. A trăit așa 30 de ani: „Am înghețat”

Descoperirea uluitoare făcută de un medic român în corpul unei femei. A trăit așa 30 de ani: „Am înghețat”

Descoperirea uluitoare făcută de un medic român în corpul unei femei. A trăit așa 30 de ani: „Am înghețat”

Descoperirea uluitoare făcută de un medic român în corpul unei femei. Pacienta a trăit 30 de ani cu un ac în plămân fără să știe.

Descoperirea uluitoare făcută de un medic român în corpul unei femei

Un caz medical neobișnuit a ieșit la iveală, după ce o pacientă de 55 de ani s-a prezentat la un control de rutină, scrie Adevărul.

O radiografie banală a arătat prezența unui ac de cusut în plămânul stâng al pacientei, care ar fi rămas în organism, timp de 30 de ani.

Descoperirea a fost relatată de medicul radiolog Nicolae Sârbu.

„Radiografia care m-a lăsat fără cuvinte după 20 de ani de experiență. În radiologie vezi de toate. După 20 de ani, crezi că nimic nu te mai poate surprinde. Și totuși. O pacientă de ~55 de ani vine pentru o radiografie pulmonară de rutină. Control periodic, nimic special. Pun radiografia pe ecran. Și îngheț. În plămânul stâng, clar vizibil, un ac de cusut”, a povestit medicul.

Pacienta a rămas uimită: „Am uitat de el”

La control, medicii au întrebat-o pe femeie dacă își amintește vreun incident.

„O intrebăm pe pacientă: Surprinsă, începe să râdă: ”, a spus femeia.

Radiologul spune ă acul ar fi rămas în corp fără să provoace leziuni majore.

„30 de ani. Acul migrase și stătea cuminte în plămân fără să facă probleme.”

O situație rară, a mărturisit medicul. „Am rămas fără cuvinte. Corpul uman e extraordinar. Se adaptează. Supraviețuiește. Își creează propriile soluții. Și noi, radiologii, avem privilegiul să vedem aceste povești ascunse în imagini.Fiecare imagine e o carte. Trebuie doar să știi să o citești”, a încheiat medicul Nicolae Sârbu.

Sursa foto: Mediafax Foto / Hepta / ZUMA Press Rocao Ruz

REGIM Ce aliment consuma în fiecare zi cel mai bătrân maratonist din lume, care a trăit 114 ani
11:38
Ce aliment consuma în fiecare zi cel mai bătrân maratonist din lume, care a trăit 114 ani
REGIM Te-ai îngrășat de Paște? Cum să dai jos 5 kilograme într-o săptămână, cu 3 mese pe zi
09:42, 19 Apr 2026
Te-ai îngrășat de Paște? Cum să dai jos 5 kilograme într-o săptămână, cu 3 mese pe zi
SĂNĂTATE Cel mai bun aliment pe care ar trebui să îl consumăm zilnic, după Paște, potrivit dr. Tudor Ciuhodaru
16:10, 17 Apr 2026
Cel mai bun aliment pe care ar trebui să îl consumăm zilnic, după Paște, potrivit dr. Tudor Ciuhodaru
SĂNĂTATE Alimentele care îți oferă un aport crescut de proteine. Recomandările făcute de nutriționiști
17:55, 15 Apr 2026
Alimentele care îți oferă un aport crescut de proteine. Recomandările făcute de nutriționiști
SĂNĂTATE Diabetul de tip 5, o nouă formă despre care aproape nimeni nu vorbește. Ar putea afecta 25 de milioane de oameni
14:30, 15 Apr 2026
Diabetul de tip 5, o nouă formă despre care aproape nimeni nu vorbește. Ar putea afecta 25 de milioane de oameni
SĂNĂTATE Specialist în nutriție, dezvăluie secretul tinereții veșnice: „Dacă vreți un antioxidant foarte puternic și destul de ieftin, îl aveți chiar aici”
12:38, 10 Apr 2026
Specialist în nutriție, dezvăluie secretul tinereții veșnice: „Dacă vreți un antioxidant foarte puternic și destul de ieftin, îl aveți chiar aici”
Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Mediafax
Șeful antifraudă al UE ia în vizor cheltuielile pentru apărare; „Sunt un magnet pentru infractori”
Click
Oana Roman și fiica ei au luat un virus: „Amândouă bolim de azi-noapte. E ceva prin aer”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza Striker pentru Salonul Auto de la Paris 2026
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care animal simte cu dinții?
UTILE Cum să cureți eficient filtrele de la hota din bucătărie. Ponturi pentru curățarea grăsimii
11:47
Cum să cureți eficient filtrele de la hota din bucătărie. Ponturi pentru curățarea grăsimii
CONTROVERSĂ Reacții și parodii virale în lanț după ce șeful McDonald’s a refuzat să guste din celebrul burger: „Știa ce conține carnea”
11:37
Reacții și parodii virale în lanț după ce șeful McDonald’s a refuzat să guste din celebrul burger: „Știa ce conține carnea”
FLASH NEWS Dominic Fritz acuză PSD că face un „dublu joc” în Parlament: PSD vrea să profite de acest haos politic și încearcă să refacă situația cum era înainte
11:31
Dominic Fritz acuză PSD că face un „dublu joc” în Parlament: PSD vrea să profite de acest haos politic și încearcă să refacă situația cum era înainte
NEWS ALERT Raed Arafat, audiat la Parchetul Militar într-un dosar care vizează achiziția unui elicopter fără plata TVA – SURSE
11:21
Raed Arafat, audiat la Parchetul Militar într-un dosar care vizează achiziția unui elicopter fără plata TVA – SURSE
Politico: România se afundă din nou în turbulențe politice după ce PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan
11:00
Politico: România se afundă din nou în turbulențe politice după ce PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan
VIDEO Ion Cristoiu: Am trăit s-o văd și pe asta! Partidele Pro-occidentale se bat ca să intre în grațiile AUR
10:57
Ion Cristoiu: Am trăit s-o văd și pe asta! Partidele Pro-occidentale se bat ca să intre în grațiile AUR

Cele mai noi

Trimite acest link pe