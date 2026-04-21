Descoperirea uluitoare făcută de un medic român în corpul unei femei. A trăit așa 30 de ani: „Am înghețat”

Descoperirea uluitoare făcută de un medic român în corpul unei femei. Pacienta a trăit 30 de ani cu un ac în plămân fără să știe.

Un caz medical neobișnuit a ieșit la iveală, după ce o pacientă de 55 de ani s-a prezentat la un control de rutină, scrie Adevărul.

O radiografie banală a arătat prezența unui ac de cusut în plămânul stâng al pacientei, care ar fi rămas în organism, timp de 30 de ani.

Descoperirea a fost relatată de medicul radiolog Nicolae Sârbu.

„Radiografia care m-a lăsat fără cuvinte după 20 de ani de experiență. În radiologie vezi de toate. După 20 de ani, crezi că nimic nu te mai poate surprinde. Și totuși. O pacientă de ~55 de ani vine pentru o radiografie pulmonară de rutină. Control periodic, nimic special. Pun radiografia pe ecran. Și îngheț. În plămânul stâng, clar vizibil, un ac de cusut”, a povestit medicul.

Pacienta a rămas uimită: „Am uitat de el”

La control, medicii au întrebat-o pe femeie dacă își amintește vreun incident.

„O intrebăm pe pacientă: Surprinsă, începe să râdă:", a spus femeia.

Radiologul spune ă acul ar fi rămas în corp fără să provoace leziuni majore.

„30 de ani. Acul migrase și stătea cuminte în plămân fără să facă probleme.”

O situație rară, a mărturisit medicul. „Am rămas fără cuvinte. Corpul uman e extraordinar. Se adaptează. Supraviețuiește. Își creează propriile soluții. Și noi, radiologii, avem privilegiul să vedem aceste povești ascunse în imagini.Fiecare imagine e o carte. Trebuie doar să știi să o citești”, a încheiat medicul Nicolae Sârbu.

Sursa foto: Mediafax Foto / Hepta / ZUMA Press Rocao Ruz

