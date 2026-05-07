Acum 100 de ani, leul se deprecia din aceleași motive ca astăzi. Ce scria presa ieșeană atunci

Acum 100 de ani, leul se deprecia din aceleași motive ca astăzi. Vezi ce scria presa ieșeană atunci.

În mai 1926, presa din Iași scria despre o prăbușire a leului românesc care seamănă foarte mult cu discuțiile economice din prezent. Moneda pierdea rapid valoare pe piețele internaționale, iar jurnaliștii vremii puneau fenomenul mai ales pe seama lipsei de încredere din exterior și a instabilității politice interne, scrie Ziarul de Iași.

Articolele din ziarele ieșene arătau că investitorii străini evitau România din cauza guvernelor considerate instabile și a lipsei de legături solide cu populația. Presa internațională relata deja scăderi semnificative ale leului și creșteri ale dobânzilor, semne ale neîncrederii pe piețele financiare.

În același timp, jurnaliștii descriau și o „contagiune” între monedele europene, inclusiv francul francez și belgian, toate afectate de presiuni economice și politice. Concluzia vremii era că deprecierea leului nu avea o singură cauză, dar în esență era alimentată de percepția de instabilitate și lipsă de predictibilitate. Astfel, era o problemă care, spuneau ei, părea mai degrabă „psihologică” decât strict economică.

