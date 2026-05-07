Scăderi bruște de temperatură în mai multe regiuni. Meteorologii ANM au schimbat prognoza, detalii exclusive pentru Gândul

Cristian Lisandru
Prima săptămână a lunii mai se apropie de sfârșit. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) transmit că temperaturile, în mai multe zone ale țării, vor înregistra o scădere. Nu lipsesc, însă, nici descărcările electrice și aversele, iar intensificările vântului rămân o constantă a ultimelor zile.

În această dimineață, la ora 08:00 nu au fost precipitații în nicio regiune, dar cerul a fost înnorat în centru și în partea de vest a României.

  • Cea mai ridicată temperatură, la aceeași oră, s-a înregistrat la Reșița și Timișoara – 17 grade Celsius.

Sursa – ANM

  • Cea mai scăzută temperatură a dimineții a fost la Miercurea Ciuc – 6 grade Celsius.

În București erau 11 grade la ora 08:00, la Constanța și Sulina s-au înregistrat 12 grade Celsius, această temperatură fiind resimțită și în alte localități ale României. Au fost 15 grade la Botoșani și 13 grade la Iași și Vaslui.

ANM: „

Meteorologul de serviciu al ANM – la solicitarea Gândul – a transmis ultimele informații despre evoluția vremii în cursul zilei de astăzi, 7 mai 2026.

Vremea va fi ușor instabilă în vestul, nordul și centrul teritoriului. Instabilitatea se va manifesta prin perioade cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice în Crișana și Maramureș, local în Banat și Transilvania.

  • După-amiaza și seara vor fi averse  și în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia.
  • Izolat vor fi cantități de apă însemnate, de peste 15-20 l/m² cu probabilitate mai mare în nord-vest.
  • Ne așteptăm și  la grindină în aceste zone.
  • Vântul va avea intensificări în regiunile estice, cu viteze la rafală de 40-50 km/h dar și pe crestele montane.

Valorile termice vor marca o scădere față de ziua precedentă, în majoritatea regiunilor, Dar se vor menține mai mari decât cele specifice datei. Temperaturile maxime astăzi vor încadra, la nivelul întregii țării, între 20 și 29° cu valori mai mici în Dobrogea, de 14-19° .

În Capitală aven vreme frumoasă, cu cer variabil, vânt moderat și o temperatură maximă de 25-26°”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

