Meserii și domenii în care salariile care pot depăși 10.000 de lei în România

Deși industria IT este adesea asociată cu salarii mari, realitatea este că veniturile de peste 10.000 de lei pot fi obținute și în alte domenii. Mulți angajați din marketing, domeniul juridic, industria farmaceutică sau sectorul vânzărilor ajung la aceste sume după mai mulți ani de experiență.

Pe un forum de discuții, un utilizator a oferit câteva exemple concrete din cercul său profesional. În marketing, de pildă, un account manager care lucrează pe proiecte internaționale poate ajunge la un salariu între 12.000 și 15.000 de lei după aproximativ opt ani de experiență. În agențiile internaționale, un digital manager poate câștiga în jur de 13.000 de lei lunar, dacă are aproximativ șapte ani de activitate în domeniu, preia Playtech

Și în sectorul juridic există salarii similare. Un expert legal într-o companie românească poate ajunge la aproximativ 13.000 de lei brut, după cinci ani de experiență. În același timp, un trainer sau formator într-o companie locală poate avea un venit de aproximativ 12.000 de lei după aproape un deceniu de activitate.

Industria farmaceutică oferă, de asemenea, salarii competitive. De exemplu, un analist farmaceutic într-o companie mare poate ajunge la un venit de aproximativ 12.000 de lei lunar după zece ani de experiență.

Experiența, esențială

Un alt domeniu unde veniturile pot varia mult este cel al echipamentelor medicale. Persoanele care se ocupă de service sau de vânzarea aparaturii medicale pot câștiga între 10.000 și 17.000 de lei, în funcție de tipul echipamentelor și de performanțele în vânzări. În unele cazuri, specialiștii din acest sector nu au neapărat studii tehnice, însă sunt foarte buni în relația cu clienții și beneficiază de bonusuri sau alte stimulente financiare.

Pe lista domeniilor bine plătite apare și zona de business development. Un manager de dezvoltare a afacerilor într-o companie multinațională poate câștiga aproximativ 17.000 de lei pe lună, însă de obicei este nevoie de o experiență de peste 10–15 ani pentru a ajunge la acest nivel. Există și profesii mai puțin discutate public, dar care pot aduce venituri consistente. De exemplu, navigatorii sau personalul implicat în activități de extracție petrolieră pot câștiga între 10.000 și 20.000 de lei, la care se adaugă adesea diurne sau alte beneficii.

Totuși, un detaliu important este adesea subliniat în aceste discuții: experiența. Mulți utilizatori de pe forumuri atrag atenția că salariile mari nu apar la începutul carierei. „Anii de experiență contează foarte mult. Nimeni nu îți oferă 10.000 de lei de la început, iar uneori nici măcar 5.000”, a comentat cineva într-o astfel de discuție.

Salariile din domeniul IT

Un alt participant, care lucrează în IT, a explicat că realitatea din industrie s-a schimbat în ultimii ani. Dacă în trecut era mai ușor să obții creșteri salariale rapide schimbând joburile, acum proiectele sunt mai puține, iar cerințele angajatorilor sunt tot mai ridicate. În opinia sa, există o percepție greșită că doar IT-ul sau medicina oferă salarii mari.

El le recomandă celor care își aleg cariera să nu o facă exclusiv pentru bani, ci să se orienteze către domenii care li se potrivesc pe termen lung. „Dacă ai un salariu care îți permite să trăiești decent, să mergi în vacanțe și să pui și ceva deoparte, este deja un echilibru bun. Restul este un bonus”, a spus acesta.

Discuțiile online despre salarii arată că piața muncii din România este mai diversă decât pare la prima vedere. Venituri de peste 10.000 de lei există în multe domenii, însă aproape întotdeauna ele vin după ani de muncă, acumulare de experiență și dezvoltare profesională constantă.

Recomandarea autorului: Bogat sau sărac: Cum ești în 2026, în funcție de salariu și de orașul din România în care locuiești