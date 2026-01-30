Prima pagină » Social » Bogat sau sărac: Cum ești în 2026, în funcție de salariu și de orașul din România în care locuiești

Bogat sau sărac: Cum ești în 2026, în funcție de salariu și de orașul din România în care locuiești

30 ian. 2026, 07:28, Social
Bogat sau sărac: Cum ești în 2026, în funcție de salariu și de orașul din România în care locuiești

România încă se confruntă cu probleme de sărăcie și în 2026, iar asta rezultă din faptul că ocupăm prima poziție în Uniunea Europeană la nivel de sărăcie, cu 1 din 5 români afectați.

Țara noastră ocupă, totodată, locul trei la nivel de Uniune Europeană la riscul de sărăcie, astfel una din trei persoane este expusă acestui risc.

Salariile din țara noastră variază de obicei în funcție de industrie, experiență, dar și poziție. Însă există anumite praguri salariale de la care te poți considera bogat, în funcție de orașul în care locuiești.

Bogat sau sărac? Cum ești în funcție de venitul tău și de orașul în care locuiești

Salariul mediu net în România a ajuns la 5.645 lei/lună în decembrie 2024, cu o creştere anuală de 11,1%.Însă, ce salariu trebuie să ai ca să fii considerat sărac în România, în funcție de orașul în care locuiești.

Pentru acest tabel s-au luat în considerare 25 de orașe din România, cele mai mari, și s-au analizat scenarii pornind de la 3.000 de lei până la 20.000 pe lună. Au fost luate în calcul 7 scenarii între aceste două extreme.

Tabelul a ordonat cele 25 de orașe alfabetic, iar în niciunul dintre ele nu s-a pus problema să fii considerat bogat cu salariul de 3.000 de lei. La salariul de 5.000 de  lei, nivelul „Sărac” s-a păstrat pentru București și Cluj-Napoca, iar pentru restul s-a trecut „Nivel mediu”.

În orașe precum Piatra Neamț, Focșani, Brăila și Botoșani, un salariu de 6.000 de lei îți conferă statutul de „Bogat”, iar numărul orașelor crește, în momentul în care suma ajunge la 7.500 de lei, iar pe listă se adaugă: Bacău, Baia Mare, Bistrița, Buzău, Craiova, Galați, Pitești, Ploiești, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare și Târgu Mureș.

La un salariu de 10.000 de lei, singurele două orașe care rămân cu un nivel mediu sunt București și Cluj Napoca, iar pentru salarii de 15.000 și 20.000, dacă ai norocul să câștigi aceste sume, în toate orașele menționate, vei avea statutul de „Bogat”.

