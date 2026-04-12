Prima pagină » Actualitate » Meseriile care vor dispărea din cauza Inteligenței Artificiale, culmea, identificate chiar cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Piața forței de muncă s-ar putea schimba semnificativ în următoarea perioadă și nu din cauza vreunei crize economice la nivel global, ci din cauza Inteligenței Artificiale. Ca să afle care sunt meseriile aflate în pericol, Gândul a apelat direct la sursă, iar răspunsurile au fost pe măsură.

Am întrebat Inteligența Artificială care sunt joburile pe care le-ar putea înlocui, iar răspunsul a venit prompt și, poate cel mai intrigant, fără nicio urmă de empatie. Paradoxal, Inteligența Artificială nu doar că a spus că poate înlocui anumite joburi, ci ne-a oferit și o listă completă a acestora.

Conform răspunsului oferit de ChatGPT, există mai multe categorii de meserii care ar putea să dispară în următorii 5-15 ani. Cele mai expuse sunt joburile care implică activități repetitive și ușor de standardizat. Din această categorie fac parte casierii, lucrătorii de pe liniile de asamblare și ambalatorii sau manipulanții din depozite.

De asemenea, Inteligența Artificială a luat în vizor și meseriile administrative precum introducătorii de date, funcționarii care procesează formulare standard sau recepționerii care oferă informații de bază.

Nici serviciile bazate pe interacțiuni standard nu au scăpat de „curățenia A.I.-ului”. Operatorii call center, cei din telemarketing sau agenții de suport clienți pentru probleme simple riscă să fie înlocuiți de chatboți antrenați cu scenarii deja existente.

În același timp, domeniul transportului și logisticii ar putea suferi modificări importante. ChatGPT spune că șoferii de taxi și de camion, dar și curierii ar putea fi înlocuiți, asta în cazul în care vehiculele autonome și sistemele de livrare automatizate vor deveni mai puțin eronate.

Nu în ultimul rând, Inteligența Artificială a ținut să păstreze un loc aparte în listă pentru jurnaliști. Aceasta spune că este vorba despre jurnaliștii care scriu conținut repetitiv, știri scurte sau articole bazate pe informații standard. I.A. spune că algoritmii pot genera textele mai rapid, pe baza unor date existente, fără pauze și blocaje de inspirație.

Care sunt joburile care nu pot fi înlocuite de A.I.?

Totuși, Inteligența Artificială nu a vrut să ne lase cu un gust amar și ne-a oferit și o listă a meseriilor pe care le consideră „mai sigure”. Meseriile pe care algoritmii nu le-ar putea înlocui cu prea multă ușurință sunt cele care implică creativitate, inteligență emoțională, lucru fizic complex și meseriile în care trebuie luate „decizii în situații ambigue”.

Acesta a oferit și câteva exemple de joburi care se potrivesc cu criteriile enumerate. Printre acestea se regăsesc medicii, psihologii, profesorii, managerii, electricienii și instalatorii.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Mediafax
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
Digi24
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
Cancan.ro
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Prosport.ro
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB - Oțelul. Rușine pentru primăria lui Ciucu
Adevarul
Câștigă sau pierd SUA în Iran? Argumentele consilierului lui George W. Bush: „Se inventează linii imaginare”
Mediafax
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
Click
Motivul pentru care un bărbat din Cipru revine în fiecare an la Iași. „Prima dată am venit în ’98. S-a schimbat 100%”
Digi24
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave suferite, afirmă surse din cercul său
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce explicație a dat o șoferiță când a fost prinsă cu DUBLUL vitezei legale?
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Un eveniment de acum 4.200 de ani ar fi contribuit la prăbușirea Vechiului Regat Egiptean
ACTUALITATE Valentin Stan: Operațiunile militare americane care se vor declanșa după expirarea termenului, chiar și cu trupele la sol, vor duce la victoria americanilor în Iran
09:30
Valentin Stan: Operațiunile militare americane care se vor declanșa după expirarea termenului, chiar și cu trupele la sol, vor duce la victoria americanilor în Iran
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan îndeamnă la solidaritate în mesajul său de Paște, într-un an marcat de „incertitudini și crize severe”
09:14
Nicușor Dan îndeamnă la solidaritate în mesajul său de Paște, într-un an marcat de „incertitudini și crize severe”
ACTUALITATE Valentin Stan: În operațiunea din 1967, 46 de zile au căutat autoritățile din Vietnam militarul american rănit
09:00
Valentin Stan: În operațiunea din 1967, 46 de zile au căutat autoritățile din Vietnam militarul american rănit
LIVE 🚨 Vot în Ungaria. Prezența la urne este mai mare decât la scrutinele precedente. Viktor Orban, chestionat despre demisie după ce a votat
08:49
🚨 Vot în Ungaria. Prezența la urne este mai mare decât la scrutinele precedente. Viktor Orban, chestionat despre demisie după ce a votat
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Continuarea războiului ar fi dus la aruncarea în aer a Orientului Mijlociu”
08:30
Dan Dungaciu: „Continuarea războiului ar fi dus la aruncarea în aer a Orientului Mijlociu”
SPORT Unde se poate vedea la TV Paris-Roubaix, una dintre cele mai dure curse de o zi
08:30
Unde se poate vedea la TV Paris-Roubaix, una dintre cele mai dure curse de o zi

Cele mai noi

Trimite acest link pe