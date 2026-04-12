Meseriile care vor dispărea din cauza Inteligenței Artificiale, culmea, identificate chiar cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Piața forței de muncă s-ar putea schimba semnificativ în următoarea perioadă și nu din cauza vreunei crize economice la nivel global, ci din cauza Inteligenței Artificiale. Ca să afle care sunt meseriile aflate în pericol, Gândul a apelat direct la sursă, iar răspunsurile au fost pe măsură.

Am întrebat Inteligența Artificială care sunt joburile pe care le-ar putea înlocui, iar răspunsul a venit prompt și, poate cel mai intrigant, fără nicio urmă de empatie. Paradoxal, Inteligența Artificială nu doar că a spus că poate înlocui anumite joburi, ci ne-a oferit și o listă completă a acestora.

Cum arată lista joburilor pe care Inteligența Artificială le poate înlocui

Conform răspunsului oferit de ChatGPT, există mai multe categorii de meserii care ar putea să dispară în următorii 5-15 ani. Cele mai expuse sunt joburile care implică activități repetitive și ușor de standardizat. Din această categorie fac parte casierii, lucrătorii de pe liniile de asamblare și ambalatorii sau manipulanții din depozite.

De asemenea, Inteligența Artificială a luat în vizor și meseriile administrative precum introducătorii de date, funcționarii care procesează formulare standard sau recepționerii care oferă informații de bază.

Nici serviciile bazate pe interacțiuni standard nu au scăpat de „curățenia A.I.-ului”. Operatorii call center, cei din telemarketing sau agenții de suport clienți pentru probleme simple riscă să fie înlocuiți de chatboți antrenați cu scenarii deja existente.

În același timp, domeniul transportului și logisticii ar putea suferi modificări importante. ChatGPT spune că șoferii de taxi și de camion, dar și curierii ar putea fi înlocuiți, asta în cazul în care vehiculele autonome și sistemele de livrare automatizate vor deveni mai puțin eronate.

Nu în ultimul rând, Inteligența Artificială a ținut să păstreze un loc aparte în listă pentru jurnaliști. Aceasta spune că este vorba despre jurnaliștii care scriu conținut repetitiv, știri scurte sau articole bazate pe informații standard. I.A. spune că algoritmii pot genera textele mai rapid, pe baza unor date existente, fără pauze și blocaje de inspirație.

Care sunt joburile care nu pot fi înlocuite de A.I.?

Totuși, Inteligența Artificială nu a vrut să ne lase cu un gust amar și ne-a oferit și o listă a meseriilor pe care le consideră „mai sigure”. Meseriile pe care algoritmii nu le-ar putea înlocui cu prea multă ușurință sunt cele care implică creativitate, inteligență emoțională, lucru fizic complex și meseriile în care trebuie luate „decizii în situații ambigue”.

Acesta a oferit și câteva exemple de joburi care se potrivesc cu criteriile enumerate. Printre acestea se regăsesc medicii, psihologii, profesorii, managerii, electricienii și instalatorii.

