Evenimentul organizat de ONG-ul România Imună la Cotroceni și patronat de Nicușor Dan, destinat luptei cu dezinformarea, a oferit el însuși un moment involuntar al dezinformării. Șeful statului a rostit în discursul său o eroare referitor la statutul femeilor agresate, atrage atenția Doru Bușcu, invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de joi.

Invitatul a observat că nu femeile, potențiale victime ale unor agresori, trebuie să poartă acea brățară, ci cel care le agresează.

Bușcu: Pare că a fost scos la tablă și cineva i-a dat fițuicile

Doru Bușcu: Este un caz de dezinformare pentru că nu femeile, adică potențiale victime, trebuie să poartă acea brățară. Ci cel care trebuie urmărit, localizat, prins înainte să execute fapta. Pare că a fost scos la tablă la geografie, să spunem. Nu la matematică, ar fi rezolvat cu ușurință. Și cineva i-a dat fițuicile, se mai uită pe ele și povestește. Nu poți să aduni în primul rând lume, televiziuni, ca să te bâlbâi și să spui nimic.

Ionuț Cristache: În timpul unei crize politice profunde, pe care ai girat-o, ce încercam să spun celor care vorbesc? Dacă avea nu știu ce preocupări, dacă avea un summit în desfășurare, în care să repoziționeze România strategică… Uite cu ce se preocupă. Adică, Dumnezeule, e un nonsens cap-coadă activitatea acestui om în fruntea țării.

Doru Bușcu: Mai ales că de când nu avem guvern și de când a fost părtaș prin inactivitate, prin lipsa lui de a negocia înainte să se producă moțiunea (de cenzură) cu partidele, să nu se producă moțiunea. Sau să se producă. Dacă e nevoie să fie schimbat Bolojan pe altă cale, prin înțelegere, prin negociere, așa încât să nu accentueze disfuncțiile statului. În perioada asta de 3 săptămâni, pare că este din nou prizonierul propriei metode de a temporiza și de a amâna lucrurile.

