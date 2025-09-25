Prima pagină » Actualitate » Meteorologii ANM avertizează: Un val de aer rece a pătruns în România. Cât de mult au scăzut temperaturile peste noapte/Unde sunt așteptate ninsori

Meteorologii ANM avertizează: Un val de aer rece a pătruns în România. Cât de mult au scăzut temperaturile peste noapte/Unde sunt așteptate ninsori

Oana Zvobodă
25 sept. 2025, 12:22, Actualitate
Vremea s-a schimbat brusc în România. După zile cu peste 30 de grade Celsius în termometre, temperaturile au scăzut semnificativ peste noapte, chiar și cu 10 grade Celsius. Meteorologii spun că răcirea bruscă va persista și în zilele următoare, cu minime ce pot coborî sub 5 grade Celsius în zonele montane.

Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie au precizat, pentru Gândul, că un front atmosferic rece a determinat răcirea bruscă a vremii. Temperaturile maxime la nivel național se vor situa între 11 și 25 de grade Celsius.

„Un front atmosferic rece și o masă de aer rece în spatele acestuia determină încă de ieri o răcire semnificativă de vreme. Ieri, mai exact, în partea de nord și de centru al Moldovei, iar astăzi în toată țara, astfel încât nu se vor mai atinge valori de 30 de grade ca ieri, în Banat. Valul de aer rece a intrat prin partea de nord și a avansat treptat. Cea mai mare temperatură maximă astăzi urmând a fi de 25 de grade în Banat. Cu alte cuvinte, temperaturile maxime la nivel național, astăzi, se vor situa între 11 grade în nordul Moldovei și până spre 25 de grade după cum am menționat, în Banat.

De asemenea, vor fi înnorări și temporar va ploua, mai ales sub formă de aversă. Astăzi, în Banat, Crișana, Maramureș, mare parte din Transilvania, jumătatea nordică a Moldovei și local prin Oltenia, iar în zona montană înaltă vor fi posibile și precipitații sub formă de ninsoare„, au precizat reprezentanții ANM.

Cod galben de vânt pentru județul Caraș-Severin și câteva județe din Muntenia

Tot astăzi este în vigoare o atenționare tip cod galben de vânt, valabilă pentru județul Caraș-Severin și câteva județe din Muntenia.

„Cu alte cuvinte, pentru astăzi, în plus, este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru județul Caraș-Severin și câteva județe din Muntenia, respectiv zona litoralului, unde vor fi intensificări de vânt cu viteze de 50-65km/h”, a completat ANM.

Cum va fi vremea în Capitală

Și în Capitală vremea se răcește, iar la final de săptămână maximele nu vor mai depăşi 21 de grade Celsius. Totodată, Municipiul București se află sub incidența unui cod galben pentru vânt. Rafalele pot atinge și 50km/h.

„Și Municipiul București este sub incidența unui cod galben pentru vânt cu intensificări de vânt ce vor atinge la rafală în jur de 50km/h. În București avem astăzi în jur de 21 de grade. Mâine avem o scădere a valorilor termice față de astăzi, astfel încât maxima se va situa în jurul a 19 grade, iar apoi, ziua de sâmbătă aduce valori în jur de 20 de garde, iar spre finalul weekendului, mai exact duminică, în jur de 21 de garde, toate valorile fiind sub ceea ce ar trebui să avem în această perioadă în mod obișnuit”, au explicat meteorologii.

