Mihai Mărgineanu, după ce a spus că a rămas cu 1.300 de lei deși a vândut bilete de 50 de mii: Nu mai fiți ai dracu’ și nu vă mai dați deștepți în cap

Mihai Mărgineau a revenit, după ce în urmă cu două zile a explicat cum a rămas doar cu 1.300 de lei în cont, după ce a vândut bilete de aproape 50 de mii de lei. Artistul acuză un soi „campanie” a postacilor, care a dus la foarte multe comentarii împotriva sa, iar unii au înțeles greșit mesajul său. „Nu mai fiți ai dracu’ și nu vă mai dați deștepți în cap”, este mesajul lui Mărgineanu.

O postare de acum două zile a lui Mihai Mărgineanu, despre cum artistul a rămas cu foarte puțini bani în urma unui concert, a creat o adevărată controversă pe rețele de socializare.

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, inclusiv Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum Mihai Mărgineanu a avut un concert cu vânzări de 47 de mii de lei și a rămas cu 1500 de lei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Postarea de data trecută s-a înțeles oarecum parțial”

Mărgineanu a revenit, miercuri, cu o nouă postare.

„Referitor la postarea mea de dată trecută care s-a înțeles oarecum parțial de către cei care citesc prea repede și mă acuză că eu sunt de vină pentru că am votat prost. De parcă știe cineva cu cine am votat eu !!!

Ce vroiam să se înțeleagă din ce-am zis?

Nu taxele sunt problema mea! Pe alea le plătesc, dă-le dracu’, dacă rămân așa minim 5 ani de acum încolo. (mie predictibilitate îmi trebuie!)

Problema mea este insecuritatea care se propagă prin mesaje alarmiste de către presă televizată, mesajele social-media sau anumiți politici. Această insecuritate duce la dezechilibrul mental al cetățeanului. Cetățean care încetează să mai trăiască de frica unui «ceva ce se întâmplă în viitorul apropiat» . Că sunt homosexualii care le iau copiii. Că este războiul din țara vecină sau, și mai rău, că vin Reptilienii și le sug creierele pe care le transformă în paste carbonara. Că vin rușii peste noi și ne pun să vorbim numai rusă – ceea ce poate fi mai probabil decât reptilienii – sau că se face motorina 200 de lei litru”, scrie Mihai Mărgineanu.

Mesaj pentru „postaci și postace”

Artistul spune că la postarea sa au reacționat foarte mulți postaci.

„Aici e problema, dragi postaci și postace. Nicio apartenență la vreun partid sau politician, nicio banană-sau-blugi ( ce-o mai fi și asta că trebuie să fii extrem de prost să te afunzi în retorici comune ?!) , și nici că vine războiul.

Ce ar trebui să va facă mai conștienți decât AUR-PSD-PNL-USR Simion-Georgescu-Nicușor-Bolojan, este că viața voastră nu trece prea des de 70 de ani . Cât timp mai avem de trăit ?

Și dacă vă iese calculul ciudat eu zic că ar trebui să încetați să mai fiți ai dracu’ , să încetați să vă mai atât dați deștepți în cap “că știți voi mai bine” și să începeți de azi să și trăiți. Amin și Pace!

PS- am închis comentariile pentru că NU MĂ INTERESEAZĂ și pentru că unele chiar murdăresc curățenia morală cu care vin în față voastră”, a scris Miercuri, Mihai Mărgineanu.

A avut un concert cu vânzări de 49.000 de lei și a rămas cu 1300 de lei

Iată ce spunea artistul în urmă cu două zile, despre bani pe care îi plătește pe taxe.

„Sunt un cântăreț care face concerte de 20 de ani (și ceva). De pe urma activității artistice pe care o desfășor trăiesc câteva familii și plătesc niște sume considerabile la Stat, numite generic taxe .

În continuare o să ridic puțin valul de pe această activitate și o să va prezint ultima situație contabilă de la ultimul concert din turneul „Omul, Povestea și Muzică” pe care l-am făcut la Timișoara la Filarmonica Banatul în dată de 27 aprilie . CĂ e simplu și ușor de înțeles:

Am vândut bilete pe www.iabilet.ro ( cea mai mișto platforma, jur!) de 48.885 lei, adică în valoare de 9492 euro – bani buni europeni. Foarte bine , zic!

Taxele pe care le-am scăzut imediat se calculează așa: 21% TVA 8.501,53 lei, taxa Crucea Roșie 1% ( ?????) , taxa timbru muzical 5%, comision ticketing 4% . Toate taxele reduc încasările la 38.142 lei . De aici începe dansul cheltuielilor: prețul sălii – 9000 lei, cheltuieli de transport-cazare-masă TCM – 9435 lei .

Și tocmai s-a ajuns la suma de 19.742 lei.

Pentru că este o situație politică execrabilă, pentru că televiziunile alimentează cu lături și zoaie societatea , pentru că oamenii stau în casă cu sabia în teacă și cu mâna pe mâner neștiind ce se va întâmplă – și n-o să se întâmple NIMIC – promovarea trebuie făcută la nivel cvatruplu față de anii precedenți. Eu personal am noroc că vând atâtea bilete, în timp ce colegi de breaslă se chinuie un pic mai tare și unii chiar în zadar .

De la suma de 19.742 lei încolo încep calcule cu alea care nu se văd : promovare – spotlight Timișoara – Meta : 11 629 lei + (plus) echipele de promo și filmare 3300 lei . Un total de cheltuieli cu promo de 14.929 lei”, a scris Mihai Mărgineanu.

Taxe peste taxe pentru artiști

Cântărețul scrie apoi că într-un final a ajuns să câștige o sumă foarte mică.

„Făcând un calcul matematic simplu, care inclusiv Nicușor Dan i-ar ieși corect, am rămas cu suma de 4.813 lei .

Din această sumă, conform contractului cu Stellar Events , compania care îmi organizează tot tămbălăul de care e nevoie pentru a-mi desfășura activitatea , trebuie să achit un comison de 20% , care înseamnă 962 de lei (execrabil pentru volumul de muncă depus!) , iar firma mea pe care îmi execut activitatea și de unde îmi plătesc membri trupei și taxele la Stat – din nou taxe la Stat – trebuie să factureze 3851 plus TVA . Adică 4659 lei TVA inclus .

Vedeți că am vândut bilete de 48.885 și am rămas cu 4649 lei TVA inclus.

Din ăștia 3851 lei îmi rămân mie personal 1600 de lei . Că să fie ai mei personali trebuie să plătesc 16% impozit pe dividente . Astfel rămân cu 1344 lei în contul personal . Banii ăștia îi adaug la Declarația 200 din martie prin care voi fi obligat să plătesc Sănătatea cam 9000 de lei pe an, deși sunt și salariat la firma mea și plătesc BASS în fiecare luna.

De azi încolo o să mă gândesc să-mi fac firma în altă țară”, a mai scris Mihai Mărgineanu.