Victor Ponta: „Mihai Mărgineanu a postat astăzi o situație din România de astăzi - a avut un concert cu vânzări de 47.000 de lei și a rămas cu 1500 de lei”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre cum Mihai Mărgineanu a avut un concert cu vânzări de 47 de mii de lei și a rămas cu 1500 de lei. Acesta a început prin a spune că situația lui Mărgineanu este o ilustrare a situației din România. Politicianul susține că mediul de afaceri din țară este complet distrus și asta se simte în buzunarele românilor.
„Nu știu dacă-ți place de Mărgineanu (n.r. Mihai Mărgineanu), cântărețul. Mie îmi place foarte tare. Nu văd petrecere fără cântecele lui. Astăzi a avut o postare pe Facebook care n-are legătură, de fapt, cu muzica. Nu numai ca artist, el în general e un tip extraordinar. Da, domnule, a descris cum a avut el ultimul concert. Acuma, a vândut bilete de 47.000 lei și a rămas cu 1.500 lei. Pentru că, de fapt, asta e România actuală. România în care îți ia TVA-ul, îți ia taxa de nu știu ce, după aia vii, stai așa, trebuie să dai la nu știu cine, după aia iarăși plătești impozitul pe profit, pe dividende, pe nu știu ce… Problema mare a noastră, dincolo de Nicușor, Bolojan, Grindeanu, cine vrei tu, Kelemen Hunor… Problema este că, în real life (n.r. viața reală), în ultimul an și ceva, că nu-i doar de la Bolojan, hai să fim sinceri… A început pe la sfârșitul… Tot ce înseamnă mediu de afaceri românesc este distrus.”, a explicat politicianul.