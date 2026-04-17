Mii de credincioși, la Mănăstirea Ghighiu din Prahova. Se sărbătorește Izvorul Tămăduirii

Azi, 17 aprilie, la Mănăstirea Ghighiu din județul Prahova se sărbătorește Izvorul Tămăduirii, ocazie cu care autoritățile estimează participarea unui număr mare de credincioși.

Astfel, pentru desfășurarea în siguranță a acestui eveniment, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploiești mobilizează effective în teren, în colaborare cu alte instituții responsabile.

Jandarmii vor acționa cu echipe de dialog, patrule de siguranță publică, dar și dispositive adaptate, în funcție de evoluția situației din teren. Obiectivul principal este preevnirea incidentelor și protejarea participanților.

Ca să se evite blocajele și aglomerația, în incinta mănăstirii vor fi stabilite trasee clare de acces către principalele puncte de interes, chiar și zona de distribuire a apei sfințite. Totodată, vor fi amenajate culoare speciale pentru ca fluxul de persoane să fie dirijat.

De asemenea, părinții sunt sfătuiți să își supravegheze atent copiii. Oamenii sunt îndemnați și ca, în cazul în care sunt martorii unor incidente, să apeleze la jandarmii aflați în zonă ori să sune la 112.

sursa foto: Facebook/Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab”

