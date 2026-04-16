Prima pagină » Știri » Pelerinaj istoric, pentru prima dată în România. Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe va fi adus de la Muntele Athos la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca

Cristian Lisandru
În perioada 22-28 aprilie 2026 va avea loc un pelerinaj istoric în România. Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, păstrat la Muntele Athos, în Mănăstirea Xenofont, va fi adus pentru prima oară în România, la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman.

Aducerea Cinstitului Cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în România, la Mănăstirea Pantocrator, este un eveniment unic.

  • Moaștele Sfântului vor putea fi cinstite de credincioșii din țara noastră chiar în ziua de prăznuire a Sfântului.
  • Acest moment al aducerii Cinstitului Cap al Sfântului Gheorghe va fi marcat la mănăstirea Pantocrator prin mai multe manifestări liturgice și culturale.

Mănăstirea Pantocrator / Sursa – Facebook

Printre acestea, o priveghere după tipicul Athonit în seara zilei de 22 aprilie cu participarea Arhimandritului Alexios starețul Mănăstirii Xenofont.

Privegherea va culmina cu Sfânta Liturghie Arhierească din dimineața zilei de 23 aprilie. Răspunsurile liturgice vor fi date de părinții Mănăstirii Xenofont, Corul Academic Byzantion și Grupul Psaltic Pantocrator.

  • Un alt eveniment cultural conex este Simpozionul Național „Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, modelul de slujire al femeii creștine”.
  • Evenimentul va fi organizat, în zilele de 22 și 24 aprilie , de Episcopia Alexandriei și Teleormanului și Mănăstirea Pantocrator în biblioteca,,Magdala” a Mănăstirii Pantocrator.

Sfântul așezământ o are ocrotitoare pe Sfânta Maria Magdalena, cinstită anul acesta în 26 aprilie, Duminica Mironosițelor.

Pelerinii care merg să se închine la moaștele Sfântului Gheorghe vor putea cinsti și un fragment din moaștele Sfintei Maria Magdalena, aflat în patrimoniul așezământului monahal.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme În ce zone se întorc ploile și unde vor fi 24 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:32
În ce zone se întorc ploile și unde vor fi 24 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
ANALIZA de 10 Modelul „Vietnam”. Când și cum se va termina războiul din Iran? Ambele tabere, slăbiciuni și puncte forte
10:00
Modelul „Vietnam”. Când și cum se va termina războiul din Iran? Ambele tabere, slăbiciuni și puncte forte
CONTROVERSĂ Lecția maghiară. Cum a reușit Ungaria o prezență la vot istorică, de aproape 80%, în timp ce România trece rar de 50%. Explicațiile sociologilor, pentru Gândul
17:26
Lecția maghiară. Cum a reușit Ungaria o prezență la vot istorică, de aproape 80%, în timp ce România trece rar de 50%. Explicațiile sociologilor, pentru Gândul
EVENIMENT Simfonia Lalelelor la Pitești. Cum s-a ajuns de la o idee locală la un reper național al primăverii
10:50
Simfonia Lalelelor la Pitești. Cum s-a ajuns de la o idee locală la un reper național al primăverii
Gândul de Vreme În ce regiuni se încălzește și unde vor fi temperaturi la limita înghețului. Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:35
În ce regiuni se încălzește și unde vor fi temperaturi la limita înghețului. Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Mediafax
Ucraina introduce un nou model de luptă. Syrskyi afirmă că zonele controlate de ruși au fost recucerite
Digi24
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat alegerile prezidențiale din 2024
Cancan.ro
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Cine sunt cei cinci politicieni europeni care ar putea călca pe urmele lui Viktor Orbán într-o politică ostilă față de UE
Mediafax
Sursa neașteptată de sare care ar putea crește tensiunea arterială a milioane de oameni
Click
„L-am luat ca din oală pe bărbată-miu din pat”. Urgența care a alertat-o pe Theo Rose în timpul nopții
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Cancan.ro
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Monica Gabor în prezent, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Imaginea postată de Irina Columbeanu
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
La câte puncte se reține permisul în 2026. În ce situații se dublează perioada de suspendare și când dai examen de redobândire?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Căsătoria scade riscul de cancer? Iată ce a descoperit un studiu pe 4 milioane de cazuri!

Cele mai noi

Trimite acest link pe