Pelerinaj istoric, pentru prima dată în România. Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe va fi adus de la Muntele Athos la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca

În perioada 22-28 aprilie 2026 va avea loc un pelerinaj istoric în România. Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, păstrat la Muntele Athos, în Mănăstirea Xenofont, va fi adus pentru prima oară în România, la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman.

Aducerea Cinstitului Cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în România, la Mănăstirea Pantocrator, este un eveniment unic.

Moaștele Sfântului vor putea fi cinstite de credincioșii din țara noastră chiar în ziua de prăznuire a Sfântului.

Acest moment al aducerii Cinstitului Cap al Sfântului Gheorghe va fi marcat la mănăstirea Pantocrator prin mai multe manifestări liturgice și culturale.

Printre acestea, o priveghere după tipicul Athonit în seara zilei de 22 aprilie cu participarea Arhimandritului Alexios starețul Mănăstirii Xenofont.

Privegherea va culmina cu Sfânta Liturghie Arhierească din dimineața zilei de 23 aprilie. Răspunsurile liturgice vor fi date de părinții Mănăstirii Xenofont, Corul Academic Byzantion și Grupul Psaltic Pantocrator.

Un alt eveniment cultural conex este Simpozionul Național „Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, modelul de slujire al femeii creștine”.

Evenimentul va fi organizat, în zilele de 22 și 24 aprilie , de Episcopia Alexandriei și Teleormanului și Mănăstirea Pantocrator în biblioteca,,Magdala” a Mănăstirii Pantocrator.

Sfântul așezământ o are ocrotitoare pe Sfânta Maria Magdalena, cinstită anul acesta în 26 aprilie, Duminica Mironosițelor.

Pelerinii care merg să se închine la moaștele Sfântului Gheorghe vor putea cinsti și un fragment din moaștele Sfintei Maria Magdalena, aflat în patrimoniul așezământului monahal.

