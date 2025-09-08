Mii de stupi din România au rămas fără albine din cauza pesticidelor folosite de agricultori, unele interzise în UE. Reacția Ministerului Agriculturii

Mii de stupi au rămas fără albine în toată țara din cauza pesticidelor folosite de agricultori. Potrivit Pro TV, statul român permite utilizarea unor substanțe periculoase, interzise de Uniunea Europeană de acum 7 ani.

Ministerul Agriculturii recunoaște că dă astfel de derogări, dar spune că nu există în prezent pesticide alternative, mai ieftine și mai eficiente, care să combată anumiți dăunători, specifici țării noastre.

Peste 30% din familiile de albine mor anual din cauza utilizării haotice a substanțelor cu care se tratează porumbul, floarea-soarelui și rapița. Federația Asociațiilor Apicole a făcut teste pe miere, faguri și ceară.

Timp de trei ani, s-au analizat probe și s-au găsit diferite pesticide, peste limita admisă, în fagurii de miere. Analizele au fost făcute într-un laborator acreditat din Bulgaria.

În Satu Mare, 4 apicultori au pierdut peste 200 de familii de albine. Fermierul care deține culturile de rapiță, aflate în apropierea stupinelor, ar fi stropit plantele înflorite cu o substanță care ar fi avut menționat pe etichetă: periculos pentru albine.

Jumătate dintre ele ar fi murit intoxicate a doua zi după stropire. Celelalte ar fi avut aceeași soartă după ce au mâncat din mierea produsă, care conținea pesticide.

„Acționează ca un drog pentru albine. Exact ca și un om beat. Nu se mai poate coordona, se bat, tremură. Nu mai este în stare să găsească drumul înapoi la stup, sau ajunge până la stup și moare acolo”, a precizat Constantin Dobrescu, vicepreședinte Asociației Apicultorilor.

Substanța care a ucis albinele

Poliția și procuratura din Satu Mare au deschis dosar penal pentru ucidere cu intenție a albinelor. S-au recoltat probe de către inspectorii veterinari și fitosanitari: din sol, din florile de rapiță și din albinele moarte.

Analizele au arătat că cipermetrinul este substanța care ar fi ucis sutele de familii din lanul de rapiță.

Conform legislației, planta înflorită nu ar mai trebui stropită. Dacă totuși este nevoie, agricultorul are obligația să anunțe primăria, cu cel puțin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentelor. Apicultorii ar fi astfel informați că trebuie să-și mute stupii.

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, aflat în subordinea ANSVSA (Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor), care studiază bolile și cauzele ce produc moartea albinelor, confirmă, de asemenea, intoxicația cu cipermetrin.

Cu toate acestea, dosarul a fost clasat. Procurorii au consemnat că albinele nu sunt animale și astfel nu ar intra sub protecția legii.

Agenția Națională pentru Zootehnie ne-a dezvăluit că în întreaga țară au fost declarate, în ultimii 3 ani, peste 4.000 de stupine fără nicio familie de albine.

Dar cifrele pe care vi le prezentăm sunt doar o mică parte. Majoritatea apicultorilor nu raportează mortalitatea pentru că pierd bani. APIA le decontează anual investiții în familii de albine și echipamente, cu condiția însă ca în fiecare stup să existe minimum 75 de familii.

În prezent, există două tipuri de pesticide care pot provoca mortalitate în rândul albinelor: cele omologate, dar care uneori sunt folosite greșit de unii agricultori, și altele și mai periculoase, interzise încă de acum 7 ani de Uniunea Europeană.

Este vorba despre cele din clasa neonicotinoidelor, pe care Uniunea le-a retras încă în 2018. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a demonstrat, printr-un amplu program de cercetare, că acestea ajung în miere.

UE a descoperit urme de pesticide în 265 de probe, adică în 20 la sută din totalul analizat.

Reacția Ministerului Agriculturii

Cu toate acestea, substanțele periculoase pot fi încă utilizate la noi, prin derogări aprobate de Ministerul Agriculturii.

Oficialii români, singurii din Europa care încalcă regulamentul, susțin că fără ele nu ar putea fi combătut dăunătorul tanimecus. Cunoscut popular sub numele de „rătișoară”, acesta e specific zonei de sud-est a României.

Reporter: „Dacă UE zice că nu ai voie și tu ca țară decizi că ai voie, e corect sau nu e corect?”

„Nu așa se pune problema, chestiunea aceasta a acordării sau nu a derogarilor, cu toate că la nivel european au fost interzise, este o chestiune ce ține de politica națională iar aceste chestiuni sunt decise la vârful Ministerului Agriculturii”, a explicat Romeo Soldea, director la Autoritatea Fitosanitară.

ANSVSA și Institutul pentru Diagnostic și Sănătate Animală au confirmat pentru Inspectorul Pro că, în ultimii 5 ani, au existat analize de laborator care dovedesc că albinele s-au intoxicat atât cu pesticide omologate, cât și cu neonicotinoide.

FOTO – Captură video: Știrile Pro TV