Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că drona căzută sâmbătă noaptea în România este rusească. MApN explică și de ce nu s-a tras împotriva ei. Informații a oferit colonel Cristian Popovici, șeful Direcției Infornare și Relații Publice din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

„Un incident grav a avut loc astăzi, 25 aprilie, când o dronă folosită de Federația Rusă împotriva infrastructurii civile din Ucraina a pătruns neautorizat în spațiul aerian național și a avariat proprietatea privată și publică. Radarele MApN au detectat, în jurul orei 2:00 dimineața, un atac cu drone al Federației Ruse în proximitatea frontierei cu Ucraina, la nord de Dunăre. Centrul Aerian de la Torrejon din Spania a ordonat ridicarea a două aeronave britanice Eurofighter Typhoon din Serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită de la Baza 86 Aeriană Borcea”, spune colonelul Cristian Popovici, șeful Direcției Infornare și Relații Publice din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

„Piloții au avut autorizare să angajeze ținta”

Colonelul subliniază că sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în poziție de tragere.

„Aeronavele au detectat un semnal radar intermitent în spațiul aerian ucrainean, deasupra localității Reni, pentru mai puțin de un minut. Piloții au avut autorizare să angajeze ținta, însă aceasta s-a aflat în permanență deasupra teritoriului ucrainean, astfel că nu s-a putut trage asupra ei”, detaliază colonelul Cristian Popovici.

„Radarele de la sol au urmărit un număr de 15 drone”

Potrivit oficialului, radarele de la sol a urmărit un număr de 15 drone în spațiul aerian ucrainean, care au intrat în picaj în zona localității Reni, unde au fost pierdute de pe radar, după care s-au raportat explozii pe teritoriul ucrainean

„Radarele de la sol a urmărit un număr de 15 drone în spațiul aerian ucrainean, care au intrat în picaj în zona localității Reni, unde au fost pierdute de pe radar, după care s-au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Una din drone a continuat zborul la joasă înălțime deasupra Lacului Brateș și a lovit un atelier dintr-o gospodărie și un stâlp de electricitate de pe domeniul public. La fața locului se află reprezentanți ai autorităților locale, precum și forțe ale IGSU, Poliției Române și MApN, pentru investigarea cazului.

MApN prijină acțiunea cu echipe de specialiști pentru a pune obiectul în stare de siguranță, urmând a fi ridicat și transportat într-un loc sigur pentru neutralizare. Aceste evenimente grave au ca regine o războiul din Ucraina și acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse împotriva infrastructurii civile a Ucrainei”, mai precizează el.

Dronă rusească, prăbușită la Galați

Reamintim că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, radarele românești au detectat drone care zburau în apropierea spațiului aerian național, în zona județului Tulcea. Autoritățile au emis un avertisment RO-Alert.

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită au decolat la ora 02.00, din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU privind instituirea măsurilor de alertare a populației din localitățile Grindu și Isaccea, din județul Tulcea, fiind transmis, la ora 02.14, mesaj RO-ALERT.

