MApN: „Radarele de la sol au urmărit un număr de 15 drone”. Cum încearcă Armata să justifice faptul că nu a doborât drona căzută la Galați

Olga Borșcevschi

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că drona căzută sâmbătă noaptea în România este rusească. MApN explică și de ce nu s-a tras împotriva ei. Informații a oferit colonel Cristian Popovici, șeful Direcției Infornare și Relații Publice din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

„Un incident grav a avut loc astăzi, 25 aprilie, când o dronă folosită de Federația Rusă împotriva infrastructurii civile din Ucraina a pătruns neautorizat în spațiul aerian național și a avariat proprietatea privată și publică. Radarele MApN au detectat, în jurul orei 2:00 dimineața, un atac cu drone al Federației Ruse în proximitatea frontierei cu Ucraina, la nord de Dunăre. Centrul Aerian de la Torrejon din Spania a ordonat ridicarea a două aeronave britanice Eurofighter Typhoon din Serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită de la Baza 86 Aeriană Borcea”, spune colonelul Cristian Popovici, șeful Direcției Infornare și Relații Publice din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

„Piloții au avut autorizare să angajeze ținta”

Colonelul subliniază că sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în poziție de tragere.

„Aeronavele au detectat un semnal radar intermitent în spațiul aerian ucrainean, deasupra localității Reni, pentru mai puțin de un minut. Piloții au avut autorizare să angajeze ținta, însă aceasta s-a aflat în permanență deasupra teritoriului ucrainean, astfel că nu s-a putut trage asupra ei”, detaliază colonelul Cristian Popovici.

„Radarele de la sol au urmărit un număr de 15 drone”

Potrivit oficialului, radarele de la sol a urmărit un număr de 15 drone în spațiul aerian ucrainean, care au intrat în picaj în zona localității Reni, unde au fost pierdute de pe radar, după care s-au raportat explozii pe teritoriul ucrainean

„Radarele de la sol a urmărit un număr de 15 drone în spațiul aerian ucrainean, care au intrat în picaj în zona localității Reni, unde au fost pierdute de pe radar, după care s-au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Una din drone a continuat zborul la joasă înălțime deasupra Lacului Brateș și a lovit un atelier dintr-o gospodărie și un stâlp de electricitate de pe domeniul public. La fața locului se află reprezentanți ai autorităților locale, precum și forțe ale IGSU, Poliției Române și MApN, pentru investigarea cazului.

MApN prijină acțiunea cu echipe de specialiști pentru a pune obiectul în stare de siguranță, urmând a fi ridicat și transportat într-un loc sigur pentru neutralizare. Aceste evenimente grave au ca regine o războiul din Ucraina și acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse împotriva infrastructurii civile a Ucrainei”, mai precizează el.

Dronă rusească, prăbușită la Galați

Reamintim că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, radarele românești au detectat drone care zburau în apropierea spațiului aerian național, în zona județului Tulcea. Autoritățile au emis un avertisment RO-Alert.

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită au decolat la ora 02.00, din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU privind instituirea măsurilor de alertare a populației din localitățile Grindu și Isaccea, din județul Tulcea, fiind transmis, la ora 02.14, mesaj RO-ALERT.

POLITICĂ Marius Lulea, membru fondator AUR, îl pune la punct pe George Simion pentru declarațiile despre Nicușor Dan: „Comportament de copil răsfățat”
13:18
Marius Lulea, membru fondator AUR, îl pune la punct pe George Simion pentru declarațiile despre Nicușor Dan: „Comportament de copil răsfățat”
CONTROVERSĂ Cad drone și lui Miruță, șeful MApN, îi arde de panseuri. În loc să explice de ce România nu a doborât drona, Miruță face filosofia războiului pe Facebook
12:40
Cad drone și lui Miruță, șeful MApN, îi arde de panseuri. În loc să explice de ce România nu a doborât drona, Miruță face filosofia războiului pe Facebook
AUTO Nu e BMW, nici Audi. Care este, de fapt, mașina electrică cu cea mai rapidă încărcare
12:37
Nu e BMW, nici Audi. Care este, de fapt, mașina electrică cu cea mai rapidă încărcare
FINANCIAR Uniunea Europeană spune că e de ajuns și vrea să promoveze E20: benzina care promite să reducă prețurile la combustibili
12:15
Uniunea Europeană spune că e de ajuns și vrea să promoveze E20: benzina care promite să reducă prețurile la combustibili
INEDIT Krakenul era real: o caracatiță carnivoră de acum o sută de milioane de ani, care măsoară 19 metri, a fost descoperită
11:53
Krakenul era real: o caracatiță carnivoră de acum o sută de milioane de ani, care măsoară 19 metri, a fost descoperită
ACTUALITATE Oana Țoiu îl convoacă pe ambasadorul Rusiei la București după ce a căzut o dronă în Galați
11:51
Oana Țoiu îl convoacă pe ambasadorul Rusiei la București după ce a căzut o dronă în Galați
Mediafax
Dronă rusească cu explozibil, prăbușită în România. Evacuare de urgență
Digi24
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
Cancan.ro
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii șoferi
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
Cât de reală este amenințarea dronelor rusești? Generalul Bălăceanu temperează îngrijorările: "N-avem cum să luptăm cu resturile”
Mediafax
Dacă Bolojan este demis prin moțiune nu mai poate fi desemnat premier. Precedentul CCR Orban
Click
Prima femeie condamnată la închisoare pe viață în Elveția era româncă. A vrut să-și ucidă socrul, fost ministru al Justiției
Digi24
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor în România. Adevărul despre majorarea promisă din 2027
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și mulți nu ar recunoaște-o acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Boala Alzheimer ar putea să înceapă, de fapt, în afara creierului, indică un studiu

