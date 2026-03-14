Ministerul Apărării Naționale, mesaj emoționant pentru pilotul care a murit când încerca să salveze un câine: „Rămas bun, camarade”

Minsterul Apărării Naționale a transmis un mesaj de rămas bun pentru pilotul care a murit încercând să salveze un câine de la înec.

„Zbor lin spre cer, camarade!

Azi, cu profund regret, ne despărțim de locotenent-comandor (pm) Octavian Palferenț, pilot militar al Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”.

Octavian trebuie să rămână pentru noi o lecție: să ne descoperim pasiunea pentru care merită să trăim și să fim o bucurie pentru cei din jurul nostru.

Nu te vom uita niciodată!

Dumnezeu să te odihnească în pace!

Sincere condoleanțe familiei îndoliate!”, a scris instituția pe pagina de socializare.

Este vprba despre un pilot de F-16 care a murit în timp ce încerca să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă, aflat în incinta bazei aeriene.

Căpitanul, care avea 30 de ani, se afla în misiune, iar principala ipoteză luată în calcul este că ar fi făcut șoc hipotermic și s-a înecat. Un coleg a încercat să îl salveze, dar nu a reușit. Căpitanul se numea Octavian Palferenț.

Acesta iubea nespus animalele.

„Foarte bun, sufletist. Și el are un cățel și ține foarte mult la animale. El pentru căței își dădea viața”, a declarat bunica soției, potrivit Stirile ProTV. Pilotul de vânătoare se căsătorise de curând și nu avea copii.

