Ministerul de Finanţe creşte valoarea tichetelor culturale şi de creşă, a anunţat joi ministrul Alexandru Nazare.
Pentru menţinerea accesului la cultură, valoarea tichetelor a crescut de la 250 de lei/lună la 490 de lei/eveniment.
„Am semnat două ordine prin care majorăm valoarea unor beneficii pentru angajați și familii, ținând cont de evoluția prețurilor și de nevoile reale ale oamenilor.
Tichetele culturale cresc la 250 lei/lună și 490 lei/eveniment, prin ordin comun semnat cu ministrul Culturii. Astfel, menținem accesul la cultură, sprijinim sectorul cultural și încurajăm consumul de produse și servicii culturale.
Tichetele culturale sunt deductibile 100% din impozitul pe profit al companiilor și pot fi acordate angajaților încadrați cu contract de muncă”, spune ministrul Nazare.
Ministerul a crescut şi cuantumul tichetelor pentru creşă. Valoarea acestora ajunge la 740 de lei pe lună.
„Tichetele de creșă ajung la 740 lei/lună, începând din aprilie 2026, prin ordin comun semnat cu ministrul Muncii.
Aceste tichete se pot acorda lunar angajaților care nu beneficiază de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, sau până la 3 ani în cazul copiilor cu handicap”, mai spune ministrul de Finanţe.
