Ministerul de Finanţe creşte valoarea tichetelor culturale şi de creşă, a anunţat joi ministrul Alexandru Nazare.

Pentru menţinerea accesului la cultură, valoarea tichetelor a crescut de la 250 de lei/lună la 490 de lei/eveniment.

„Am semnat două ordine prin care majorăm valoarea unor beneficii pentru angajați și familii, ținând cont de evoluția prețurilor și de nevoile reale ale oamenilor.

Tichetele culturale cresc la 250 lei/lună și 490 lei/eveniment, prin ordin comun semnat cu ministrul Culturii. Astfel, menținem accesul la cultură, sprijinim sectorul cultural și încurajăm consumul de produse și servicii culturale.

Tichetele culturale sunt deductibile 100% din impozitul pe profit al companiilor și pot fi acordate angajaților încadrați cu contract de muncă”, spune ministrul Nazare.