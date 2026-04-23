Imagini de la prima ședință fără PSD a Guvernului Bolojan

Olga Borșcevschi

Cei șase miniștri ai PSD, vicepremierul și secretarul general al Guvernului nu au participat la ședința convocată la Palatul Victoria, de la ora 11.00. Miniștrii sunt înlocuiți de secretari de stat din ministere, alții decât cei numiți de PSD.

Miniștrii PSD vor merge astăzi la Guvern, la ora 14.00, pentru a-și depune demisiile, potrivit unor surse politice.

Este următorul pas pregătit de PSD în criza politică pe care a declanșat-o luni. Cel puțin pentru moment, însă, Executivul va rămâne unul cu puteri depline.

Ilie Bolojan pregătește primele mutări în Guvern

Premierul Ilie Bolojan a prezentat în ultimele zile planurile pe care le are odată ce se va trezi cu demisiile social-democraților pe masă.

Bolojan a subliniat miercuri că, la întâlnirea cu reprezentanții UDMR, s-a convenit ca, în cazul retragerii miniștrilor PSD, să fie înlocuite cât se poate de repede posturile vacante cu titularii portofoliilor care rămân.

„Am discutat despre funcționarea guvernului în această situație ipotetică în care miniștrii PSD s-ar retrage și am convenit ca, în această situație, să înlocuim cât se poate de repede posturile vacante cu titularii portofoliilor care rămân, în așa fel încât proiectele care sunt în derulare să poată fi promovate și derulate în continuare”, a explicat Bolojan.

Cum și-au împărțit PNL și USR portofoliile PSD

Sursele Gândul au dezvăluit care sunt numele de pe listele PNL și USR pentru înlocuirea miniștrilor PSD, care ar urma joi să își dea demisia din Guvern. Publicăm integral lista:

Ministerul Transporturilor – Ilie Bolojan
Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu

USR
Ministerul Agriculturii – Diana Buzoianu
Ministerul Energiei – Radu Miruță
Ministerul Muncii – Oana Ţoiu

UDMR
Ministerul Sănătății – Cseke Attila

