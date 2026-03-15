Ministrul Agriculturii acuză retailerii de campanie plătită pentru a-i pune “tălpi” când ia măsuri de reglare a pieței. “Nu voi ceda niciodată!”

România trece printr-un moment de criză, în care măsurile luate pot avea consecințe pe termen lung dacă piața alimentară va suferi șocuri peste șocuri, începând cu impactul prețului la energie și carburanți. Invitat la emisiunea ATITUDINI, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu a subliniat faptul că adaosul comercial plafonat la franzelă a dus la o creștere cu 40 la sută a consumului.
Pe de altă parte, ministrul a menționat faptul că există supărări mari în Coaliție atunci când se pune problema adoptării unor ordonanțe care să rezolve și alte lucruri destinate reglării pieței.
“Franzela de 300 de grame, De când am făcut plafonarea adaosului comercial și prețul ei este de 1,29 bani și nu mai este de 2 lei, a crescut cu 40 la suta consumul. Și ce înseamnă acest lucru? Înseamnă materia primă, nu mai exportăm materie primă, nu mai exportăm grâu, și-l utilizăm la noi în țară. Toate aceste lucruri se pot face dacă noi avem o responsabilitate, pentru că știm să facem acest lucru. Sunt ministru al Agriculturii, dar la bază sunt economist. Știu să fac acest lucru!”
Întrebat de ce totuși există atâtea disensiuni în Coaliție când se pune problema luării unor astfel de măsuri și întotdeauna calea consensului e ocolită, ministrul Agriculturii s-a dezlănțuit și a arătat cu degetul spre magazinele de retail care se afă la baza campaniei de denigrare împotriva sa.
“Cum apare Florin Barbu cu o ordonanță, cum încep toți…tălpi! Cum încept toți să-l comenteze pe Barbu, cum încep toți să-l distrugă pe Barbu…Barbu e ve vină că a făcut 1,6 milioane hectare de irigații în România, Barbu e de vină că a semnat contracte de 2 miliarde pe procesare programe INVESTALIM și fonduri europene, Barbu este de vină că este pe primul loc, în ultimi doi ani, la nivelul Uniunii Europene la exportul de cereal, Barbu e de vină că facem ferme de porci și de pui în România, și am să finalizăm ferme în care să producem 100.000.000 de pui și 1,5 milioane de purcei. Barbu are interese în toate domeniile. În toate domenile din agricultură, Barbu are interese. Aceasta este campania plătită de magazinele de retail din România împotriva ministrului Agriculturii atunci când vine să regleze piața din România. Iar eu vă spun un lucru: NU VOI CEDA NICIODATĂ! Sunt de trei ani la Ministerul Agriculturii, iar eu dacă ies din Ministerul Agriculturii, ies pe ușa din față! Nu pe ușa din spate. Iar lucrurile acestea ar trebui reglate.
Ar trebui ca noi, decidenți politici și cei care facem parte din Guvernul României să ne trezim odată și să luăm aceste măsuri pentur că toți trebuie să înțelegem…de la fermieri, de la procesatori, de la magazinele de retail că trecem printr-o perioadă grea. Trecem printr-o perioadă în care români nu își permit să cumpere aceste alimente. Nu-și permit să mai plătească graz și curent.
Credeți-mă că, la un moment dat, merg în teritoriu și oamenii se uită la facturile de gaz și de curent ca la icoane. Cât să facă și Barbu, ca ministru al Agriculturii, să intervină, să reglăm prețul la alimente? Bogdan Ivan a comentat, ministru al Pardidului Social Democrat, că intervine privind plafonarea energiei și gazului în România! Dar noi, nu ne gândim și noi la cetățeni, la români, că putem distruge o instrustrie alimentară în câteva luni? Dar moare cineva timp de șase luni dacă luăm aceste măsuri? Moare cineva dacă noi ne reglăm piața? Moare cineva dacă nu mai au adaosuri comerciale de sută la sută și au doar de 20 la sută sau 30 la sută într-o perioadă grea prin care trece statul român?”