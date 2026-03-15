Ministrul Agriculturii acuză retailerii de campanie plătită pentru a-i pune “tălpi” când ia măsuri de reglare a pieței. “Nu voi ceda niciodată!”

România trece printr-un moment de criză, în care măsurile luate pot avea consecințe pe termen lung dacă piața alimentară va suferi șocuri peste șocuri, începând cu impactul prețului la energie și carburanți. Invitat la emisiunea ATITUDINI, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu a subliniat faptul că adaosul comercial plafonat la franzelă a dus la o creștere cu 40 la sută a consumului.

Pe de altă parte, ministrul a menționat faptul că există supărări mari în Coaliție atunci când se pune problema adoptării unor ordonanțe care să rezolve și alte lucruri destinate reglării pieței.

“Franzela de 300 de grame, De când am făcut plafonarea adaosului comercial și prețul ei este de 1,29 bani și nu mai este de 2 lei, a crescut cu 40 la suta consumul. Și ce înseamnă acest lucru? Înseamnă materia primă, nu mai exportăm materie primă, nu mai exportăm grâu, și-l utilizăm la noi în țară. Toate aceste lucruri se pot face dacă noi avem o responsabilitate, pentru că știm să facem acest lucru. Sunt ministru al Agriculturii, dar la bază sunt economist. Știu să fac acest lucru!”

Întrebat de ce totuși există atâtea disensiuni în Coaliție când se pune problema luării unor astfel de măsuri și întotdeauna calea consensului e ocolită, ministrul Agriculturii s-a dezlănțuit și a arătat cu degetul spre magazinele de retail care se afă la baza campaniei de denigrare împotriva sa.