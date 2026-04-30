POLITICO: Haosul politic din România are ecou în Europa

Coaliția de guvernare din România este aproape de destrămare, iar președintele Nicușor Dan se luptă să găsească un numitor comun pentru a o menține în stabilitate, notează Politico.

Răsturnare de situație la aproape un an de la prezidențiale

La aproape un an de la alegerile prezidențiale din România, când sondajele au indicat clar un câștig al lui Nicușor Dan, candidatul partidului AUR, care a pierdut atunci, devine tot mai favorit.

„PSD s-a retras săptămâna trecută din coaliția lui Bolojan și a cerut înlocuirea acestuia. Partidul nu agreează politicile severe de austeritate ale prim-ministrului, cum ar fi creșterile de impozite și înghețarea salariilor din sectorul public – care au afectat domeniile pe care le reprezintă – sau stilul său politic rigid”, notează sursa citată.

Social democrații au înaintat acum o moțiune de cenzură, alături de partidul AUR, condus de George Simion.

Bolojan l-a acuzat pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, că nu va exista nicio colaborare cu AUR și că minte. Votul asupra moțiunii de „cenzură” a guvernului este așteptat să aibă loc pe 5 mai.

De ce este important pentru Europa scandalul politic din România

România joacă un rol important în Uniunea Europeană, țara noastră fiind situată strategic la marginea estică a blocului comunitar, la granița cu Ucraina, dar și pentru că avem în construcție cea mai mare bază militară NATO pe coasta Mării Negre, ceea ce joacă un rol cheie pentru securitatea regiunii, care găzduiește și sistemul american de apărare antirachetă de la Deveselu, în sudul țării.

„Până acum, România s-a dovedit vitală ca centru logistic pentru a ajuta Ucraina în războiul său împotriva Rusiei. Însă partidul lui Simion are în prezent un procent de aproximativ 35% în sondaje , iar dacă ar ajunge vreodată la putere, ar putea întrerupe ajutorul acordat Ucrainei”, mai spun cei de la Politico.

Ce se întâmplă dacă moțiunea va trece

În cazul în care moțiunea va trece și premierul Bolojan va fi demis din funcție, Nicușor Dan va începe consultările cu liderii partidelor pentru formarea unui nou guvern de coaliție, cu un nou premier. PSD a declarat deja că este deschis la continuarea coaliției cu un alt prim-ministru la conducere.

