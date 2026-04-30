Ce răspuns a dat Ilie Bolojan atunci când a fost întrebat dacă va candida la prezidențiale

Premierul Ilie Bolojan | Foto - Mediafax

Premierul Ilie Bolojan a evitat să răspundă direct când a fost întrebat dacă ia în calcul o candidatură la Președinția României. A spus că nu poziția ocupată contează, ci ce faci acolo unde ești, relatează Mediafax.

Prezent la TVR 1, premierul a fost întrebat, dacă, după experiența de președinte interimar și premier, ia în calcul o candidatură prezidențială, Bolojan a răspuns indirect. A spus că a fost 20 de ani om de executiv. A încercat să schimbe comunități din poziții executive, ca primar și ca președinte al Consiliului Județean Bihor.

„Voi rămâne în orice situație un om activ, un om care va lupta să facă ce trebuie pentru România. Nu contează poziția în care ești. Contează să faci ce trebuie”, a spus premierul.

Bolojan a mai adăugat că dacă ar fi dorit să ocupe o anumită poziție, ar fi putut candida când a existat oportunitatea. „Am făcut ce a fost nevoie în contextul dat și am respectat înțelegerile”, a adăugat el.

Premierul a scos în evidență munca în echipă

„De la colega din guvern care face curățenie, până la cei de la cel mai mic post, toți contribuie la rezultatul unei echipe. Important e să faci ce ține de tine acolo unde ești”.

Recomandarea video

Mediafax
Tanczos Barna, despre MERCOSUR: nu vor exista falimente imediate
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Cancan.ro
2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Reacțiile ironice ale românilor la criza politică și moțiunea PSD-AUR: „Acest băiat cu 11 clase urmează să decidă soarta țării”
Mediafax
Trump, după discuția cu Vladimir Putin: „Vreau să-ți închei războiul”. Ucraina e „înfrântă militar”
Click
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Cancan.ro
BREAKING | Fiul actorilor Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu a murit la doar 37 de ani 😢
Ce se întâmplă doctore
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Psihologia confirmă: De ce un apel telefonic spontan contează mai mult decât am crede?
GÂNDUL GREEN Semnal de alarmă. Indicatorii climatici ating valori fără precedent. „Emisiile globale de gaze cu efect de seră au atins un maxim istoric”
08:30
Semnal de alarmă. Indicatorii climatici ating valori fără precedent. „Emisiile globale de gaze cu efect de seră au atins un maxim istoric”
CONTROVERSĂ Cum a comentat Ilie Bolojan acuzațiile lui George Simion în privința SAFE. Ce legătură are apărarea cu sistemul de termoficare
08:29
Cum a comentat Ilie Bolojan acuzațiile lui George Simion în privința SAFE. Ce legătură are apărarea cu sistemul de termoficare
APĂRARE Trump amenință cu retragerea trupelor din Germania după declarațiile lui Merz privind strategia SUA din Iran: „O decizie va fi luată foarte curând”
08:12
Trump amenință cu retragerea trupelor din Germania după declarațiile lui Merz privind strategia SUA din Iran: „O decizie va fi luată foarte curând”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Proiectul nostru nu este să facem o coaliție cu PSD. Proiectul nostru strategic este să facem anticipate”
07:30
Dan Dungaciu: „Proiectul nostru nu este să facem o coaliție cu PSD. Proiectul nostru strategic este să facem anticipate”
CONTROVERSĂ Fostul șef al FBI, inculpat din nou într-un dosar, după o postare interpretată de administrația Trump drept „o amenințare” la adresa președintelui
07:26
Fostul șef al FBI, inculpat din nou într-un dosar, după o postare interpretată de administrația Trump drept „o amenințare” la adresa președintelui
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu am simțit că America ar putea fi un jucător în toată situația politică de la București. Am simțit însă alți jucători”
07:00
Dan Dungaciu: „Nu am simțit că America ar putea fi un jucător în toată situația politică de la București. Am simțit însă alți jucători”

