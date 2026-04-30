Călin Popescu-Tăriceanu: „Nevoia de dialog politic într-o Coaliție nu poate fi suplinită de nimic altceva. Premierul trebuie să ia decizii în colaborare cu partidele Coaliției”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre cum nevoia de dialog politic în Coaliție nu poate fi suplinită de nimic altceva.
„Aveam întâlniri cu presa în care se discutau lucruri importante. Iar discuțiile poate nu erau întotdeauna agreabile pentru mine. Primeam remarci cu care poate nu eram de acord, în fine… Mai era o diferență… Sunt între 18 și 22 de ani, să zicem. De la finele lui 2004. Da, au trecut 22 de ani. Ce se întâmplă? Cred că și acum… Nevoia de dialog politic într-o Coaliție nu poate să fie suplinită de nimic altceva. Sigur că Primul Ministru trebuie să aibă și responsabilitatea, și impetuozitatea, și curajul de a lua decizia finală. Dar nu poți să o faci în desconsiderarea partenerilor de Coaliție. Adică, eu cred că această criză la care asistăm astăzi, care a luat, mă rog, avânt în ultimele zile, care s-a conturat clar, putea să fie evitată. Dacă la nivelul liderilor, atenție… Una este funcționarea Coaliției la Guvern, unde autoritatea Primului Ministru asupra membrilor cabinetului își pune amprenta și trebuie să existe, normal, și trebuie să existe corect… Și alta este discuția informală care trebuie să aibă loc între lideri.”, a explicat politicianul.