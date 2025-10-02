Prima pagină » Actualitate » România NU va interveni în spațiul aerian ucrainean, afirmă ministrul apărării Ionuț Moșteanu

România NU va interveni în spațiul aerian ucrainean, afirmă ministrul apărării Ionuț Moșteanu

Bianca Dogaru
02 oct. 2025, 14:17, Actualitate
România NU va interveni în spațiul aerian ucrainean, afirmă ministrul apărării Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a clarificat joi poziția României și a aliaților săi NATO în contextul conflictului din Ucraina.

„În momentul acesta decizia noastră și a aliaților este să nu intervenim în spațiul aerian ucrainean. Este și poziția NATO. Aliații au decis că alianța nu se implice dincolo de granițele alianței și nu se implică în spațiul aerian al Ucrainei”, a spus Moșteanu.

ANDREEA ALEXANDRU /MEDIAFAX FOTO

El a explicat că există o linie foarte fină între a ajuta o țară în război și a deveni parte beligerantă, și că România respectă această distincție.

Declarațiile au fost făcute în contextul aprobării de către Guvern a proiectului Legii pentru pregătirea populației în domeniul Apărării, care introduce posibilitatea ca tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani să participe voluntar la stagiile militare de bază de patru luni.

„Legea instituie o nouă formă de a veni ca voluntar în armată, pentru patru luni. Se vor familiariza cu armata și vor rămâne în rezerva Armatei. Anual vor fi diverse pregătiri. Repet, voluntar”, a explicat Moșteanu.

ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.

Ministrul a precizat că programul vizează în special înlocuirea personalului din rezerva operațională, care se îmbătrânește, și că cei mai buni dintre participanți vor avea șansa să rămână în armată ca militari profesioniști. De asemenea, participanții vor beneficia de o remunerație echivalentă cu trei salarii medii pe economie pe durata celor patru luni.

Moșteanu a subliniat că decizia de a nu interveni în spațiul aerian al Ucrainei se aliniază și poziției președintelui României, Nicușor Dan, precum și standardelor și recomandărilor NATO, pentru a evita ca România să devină parte direct implicată în conflict.

Surse foto: Profimedia

