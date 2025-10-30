Prima pagină » Actualitate » Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, se întâlnește astăzi cu omologul său FRANCEZ, la Sibiu

Bianca Dogaru
30 oct. 2025, 09:17, Actualitate
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, va avea astăzi o întâlnire, la Sibiu, cu ministrul Forțelor Armate și al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin, care se va afla în vizită în România. 

Pe agenda vizitei oficiale sunt incluse discuții bilaterale și vizitarea contingentelor disclocate în Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, de la Cincu.

Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, Cincu / Sursa foto: Mediafax

Franța este națiune-cadru pentru Grupul de Luptă al NATO din România. Grupul reunește aproximativ 1.700 de militari din Franța, Belgia, Luxemburg și Spania și reprezintă angajamentul ferm al Alianței Nord-Atlantice pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre.

Surse foto: Mediafax foto

