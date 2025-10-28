Comandamentul Teatrului de Acțiune Estic al Armatei Populare de Eliberare din China (PLA) a publicat imagini de la un test cu foc real al dronei antiradar ASN-301, confirmând intrarea acesteia în serviciul de linie întâi. Implementarea acestei noi arme evidențiază capacitatea tot mai mare a Beijingului de a amenința rețelele radar americane și aliate din Pacificul de Vest.

Văzut anterior doar la expozițiile din domeniul apărării, sistemul este acum operațional, iar specialiștii militari afirmă că a fost conceput pentru a viza și distruge emițătoarele radar inamice care susțin rețelele de apărare aeriană.

Testul efectuat de China subliniază modul în care PLA accelerează eforturile de a dezvolta drone ghidate de precizie, capabile să contracareze sistemele de supraveghere și apărare antirachetă ale SUA și ale aliaților în regiuni disputate, cum ar fi Strâmtoarea Taiwan.

„ A tacuri coordonate asupra amplasamentelor radar inamice , cu avertizări minime ”

Imaginile dezvăluie un sistem de lansare montat pe un camion, extrem de mobil, echipat cu șase tuburi, fiecare capabil să lanseze o dronă ASN-301.

Lansatorul pare să fie integrat pe un șasiu de camion tactic FAW MV3 6×6 modificat, notează Army Recognition, un vehicul deja utilizat pe scară largă în Armata Populară de Eliberare (PLA) pentru transportul de sisteme de artilerie și rachete.

Această configurație permite desfășurarea rapidă și lansarea de salve cu până la șase drone, permițând Armatei Populare de Eliberare să execute atacuri coordonate asupra amplasamentelor radar inamice, cu avertizări minime și o flexibilitate tactică sporită.

Pentru aliații SUA din Indo-Pacific, în special Taiwan, Japonia și forțele regionale americane desfășurate în avans , opera un nou nivel de amenințare ționalizarea acestui sistem introducepentru rețelele de apărare aeriană dependente de radar.

Aceste muniții de tip „looking” pot fi lansate de la sute de kilometri distan ță și sunt capabile să se deplaseze cu răbdare în apropierea zonelor contestate pân ă c ând sistemele radar devin active.

Aceasta înseamn ă că mijloacele radar cheie, cum ar fi navele echipate cu Aegis, platformele de avertizare timpurie aeriană și radarele de supraveghere terestre, ar putea fi v ânate aproape în timp real.

Cu mai multe rachete ASN-301 lansate simultan de pe platforme mobile, for țele aliate se pot confrunta cu atacuri de saturație care copleșesc acoperirea radar și perturbă coeziunea de comandă și control în faza de deschidere a unui conflict.

Rezultatul poate fi o orbire radar temporară sau permanentă, reducând capacitatea de avertizare timpurie și lăsând țintele de mare valoare expuse atacurilor ulterioare ale dronelor și rachetelor.

Spre deosebire de rachetele convenționale lansate din aer, ASN-301 poate rămâne în aer pentru perioade lungi de timp, forțând operatorii radar să închidă sistemele pentru a evita detectarea sau riscul de a fi vizate.

„Acest lucru creează o dilemă tactică care degradează integritatea sistemelor integrate de apărare aeriană din întreaga regiune”, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.

„ Drona poartă un focos de fragmentare exploziv, echipat cu un fitil laser de proximitate ”

Drona de tip „loitering” ASN-301 – muniție de precizie cu capacitate de zbor lent sau dronă-kamikaze – este concepută special pentru a detecta, urmări și distruge emițătoarele radar active pe un spectru larg de frecvențe.

Construită pentru misiuni de suprimare și distrugere a apărării aeriene inamice (SEAD/DEAD), platforma se inspiră din sisteme anterioare, cum ar fi IAI Harpy din Israel, Dornier DAR din Germania și dronele iraniene din seria Shahed.

Spre deosebire de aceste sisteme, însă, ASN-301 este fabricată în întregime de industria internă de apărare a Chinei și a trecut acum de la model de prezentare la armă gata de utilizare pe teren.

Din punct de vedere tehnic, se pare că ASN-301 detectează semnale radar între 2 și 16 gigaherți , acoperind frecvențele operaționale comune utilizate de radarele de avertizare timpurie și control al focului.

Drona are un design cu aripă delta, cu o elice împing ătoare montată în spate, ac ționată de un motor cu piston mic.

Surse chinezești estimează greutatea sa la aproximativ 135 de kilograme, cu o lungime a corpului de 2,5 metri și o anvergură a aripilor de aproximativ 2,2 metri.

Viteza maximă este citată la 220 de kilometri pe oră, cu o rază operațională raportată la 288 de kilometri și un timp de așteptare de aproape patru ore.

„Drona poartă un focos de fragmentare exploziv, echipat cu un fitil laser de proximitate, dispersând aproximativ 7.000 de fragmente preformate pentru a dezactiva antenele radar, rețelele de senzori și sistemele de control. Se pare că dispozitivul de căutare radar are o rază de detecție de până la 25 de kilometri, permițând achiziția țintei finale în faza terminală a zborului”, mai notează Army Recognition.

„ Drona ASN-301 E ste mobilă, ieftină, dificil de detectat ”

Desfășurarea în cadrul Comandamentului Teatrului Estic al Armatei Populare de Apărare este deosebit de semnificativă, având în vedere responsabilitatea principală a unității pentru operațiunile care vizează Taiwanul și Marea Chinei de Est.

Comandamentul este unul dintre cele cinci comandamente regionale comune ale Chinei și joacă un rol central în planificarea descuraj ării și a luptei de război de către Beijing pe flancul său estic.

Apariția sistemului ASN-301 în acest context sugereaz ă nu doar maturitatea sistemului, ci și integrarea sa în postura strategic ă a Chinei pentru scenariile de conflict regional.

Un analist în domeniul apărării, familiarizat cu dezvoltarea dronelor chinezești, a declarat pentru Army Recognition că „ASN-301 îndeplinește mai multe cerințe. Este mobilă, ieftină, dificil de detectat și construită special pentru a orbi rețelele radar inamice. China a depășit faza de testare și implementează acum această dronă ca opțiune tactică pentru suprimarea apărării aeriene sofisticate într-o luptă viitoare”.

„ O schimbare continuă a doctrinei militare chineze ”

Într-un sens mai larg, debutul acestui sistem în exercițiile PLA reflectă o schimbare continuă a doctrinei militare chineze către utilizarea munițiilor de tip „loitering” ca element cheie în arhitectura sa ofensivă.

În loc să se bazeze exclusiv pe platforme cu echipaj uman sau pe rachete antiradiații scumpe, PLA adoptă sisteme fără echipaj uman persistente și cu costuri reduse pentru a obține efecte tactice și perturbări strategice.

ASN-301 joacă un rol central în acest efort, „lovind” acoperirea radar a adversarilor , necesară pentru a organiza o apărare aeriană coordonată.

Exportul ASN-301, dacă va fi autorizat, ar putea oferi forțelor armate mai mici o soluție accesibilă pentru misiunile SEAD și ar putea extinde și mai mult influența Chinei pe piețele de apărare în curs de dezvoltare.

Pe m ăsură ce tehnologia se maturizează și se desfășoară pe scară mai largă, impactul său s-ar putea extinde mult dincolo de Asia.

Dronele au remodelat deja c âmpurile de lupt ă din Ucraina, Siria și Nagorno-Karabah, iar noua platformă a Chinei adaugă un alt jucător în cursa global ă în r ăzboiul cu drone antiradar.

„În prezent, utilizarea operațională confirmată a ASN-301 de către Comandamentul Estic al Teatrului de Operațiuni PLA din China semnalează că aceasta nu mai este o platformă conceptuală. Este un sistem de arme matur, integrat într-o arhitectură modernă de atac mobil, concepută pentru a orbi, perturba și dezactiva apărarea aeriană inamică de înaltă performanță. Pentru planificatorii de apărare din Indo-Pacific și NATO, este o dezvoltare care necesită o atenție serioasă”, mai notează Army Recognition.

Foto main Xi Jinping – Profimedia Images

