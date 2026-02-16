Colonelul Cristian Micu dezvăluie: „Ultraje zilnice în închisori”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, colonelul Cristian Micu, dezvăluie realitatea brutală a ultrajelor și agresiunilor asupra gardienilor. Urmărește aici, integral emisiunea „Martorii”.

Ultrajele încep simplu, cu deținuți care cer acces la telefon sau magazin în afara programului planificat. „Te roagă, dar rugămintea devine rapid imperativă”, explică Micu. Acesta relatează cazuri concrete: colegi înjunghiați pe holuri, în timp ce deținuții ieșeau la plimbare. Un exemplu șocant la Jilava, un agent supraveghetor a fost înjunghiat de un condamnat pe viață, chiar în zona inimii.