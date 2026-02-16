Prima pagină » Emisiuni » Colonelul Cristian Micu dezvăluie: „Ultraje zilnice în închisori”

Colonelul Cristian Micu dezvăluie: „Ultraje zilnice în închisori”

Serdaru Mihaela
16 feb. 2026, 13:58, Emisiuni

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, colonelul Cristian Micu, dezvăluie realitatea brutală a ultrajelor și agresiunilor asupra gardienilor. Urmărește aici, integral emisiunea „Martorii”.

Ultrajele încep simplu, cu deținuți care cer acces la telefon sau magazin în afara programului planificat. „Te roagă, dar rugămintea devine rapid imperativă”, explică Micu. Acesta relatează cazuri concrete: colegi înjunghiați pe holuri, în timp ce deținuții ieșeau la plimbare. Un exemplu șocant la Jilava, un agent supraveghetor a fost înjunghiat de un condamnat pe viață, chiar în zona inimii.

„Sunt situații în care un coleg a fost înjunghiat de către un deținut pe holul secției de deținere la momentul în care ieșeau la curtea de plimbare. Este o situație care s-a întâmplat la Jilava cu un agent supraveghetor înjunghiat de un deținut condamnat pe viață la instanță. Numai norocul a făcut atunci să nu-i atingă o arteră importantă, aflată în zona inimii și să vorbim de fostul meu coleg la timpul trecut. Lucrurile astea, injuriile, agresiunile sunt frecvente” , povestește ofițerul Cristian Micu

