Colonelul (R) Cristian Micu, despre criminalul în serie Eugen Galeș: „Pașparache a avut proasta inspirație să-i fure țigările din geantă…”

Colonelul (R) Cristian Micu a vorbit, în emisiunea „Martorii”, despre temutul criminal în serie Eugen Galeș și pedeapsa pe care acesta i-a aplicat-o unui alt deținut, Pașparache, care i-a sustras țigările: „I-a provocat leziuni extrem de grave”.

„Cazați într-o cameră de tranzit, unde era numit un responsabil de cameră, acesta avea grijă de bunurile aflate în cameră, astfel încât să nu fie distruse de ceilalți deținuți care plecau către alte penitenciare de destinație. Da, pentru că nu aveau grijă. Uneori vindeau păturile, pernele sau spărgeau televizorul. Acțiuni antisociale? Da.

Acest Pașparache, că așa îl chema pe deținutul responsabil de cameră, a avut proasta inspirație să-i fure câteva pachete de țigări din geantă.

Era un băiat cuminte, de ani de zile responsabil la o cameră de tranzit din Penitenciarul Jilava. Era cunoscut și respectat de ceilalți deținuți, având o faptă și o condamnare destul de mare. Nu-mi mai amintesc exact ce făcuse. Parcă era tâlhărie sau determinare la sinucidere. Oricum, niște fapte care au stârnit opinia publică.

Era un deținut cu o constituție fizică masivă, care inspira celorlalți ideea de respect. Mai „bătea” regulamentul, dar nu a fost sancționat pentru asta. Ideea este că își făcea treaba acolo.

Nu știu dacă îi era frică nou-veniților, dar părea că este acolo de când lumea. Responsabil de cameră la tranzit.

Scandalul din cameră

Ideea este că, în noaptea în care Galeș a venit la Jilava, dimineața trebuia să-și ia bagajul și să meargă la percheziție, pentru îmbarcarea către Mărgineni. Când și-a luat bagajul, a văzut că îi lipsesc niște țigări și atunci a început scandalul în cameră.

Norocul a fost de partea deținutului Pașparache. Acesta a întrebat cine i-a furat țigările. Ceilalți au spus că nu i-a furat nimeni și i-au cerut lui Galeș să-și ia bagajul și să plece din cameră. Atunci s-a trezit fiara din el. Au fost mai mulți factori care au determinat violența extremă: faptul că i-au fost furate țigările, că a fost deposedat de bunuri personale.

Al doilea fapt a fost o neglijență a angajaților, pe care mi-o asum și eu, fiind angajat acolo. În camera de deținere erau câteva scăunele din lemn, aprobate de comandantul de secție, pentru ca deținuții să poată sta la televizor. Este incomod să stai pe marginea patului și să te uiți peste ceilalți.

Scăunelele erau făcute în regie proprie, la atelierul penitenciarului. Din păcate, erau grele, cam 4-5 kg fiecare. Un astfel de scaun poate fi folosit ca obiect contondent.

A început altercația. În acel moment, penitenciarul era prins în activitatea de transfer: deținuții erau aduși din secțiile de deținere în punctul de primire, li se întocmeau actele de transfer, li se făcea percheziția corporală și a bagajelor.

Grupa operativă, echipa de intervenție, era în apropierea locului unde s-a întâmplat agresiunea, aproape de Secția a III-a de deținere. Norocul a fost că pe secția respectivă șef de tură era un agent care se pregătea să devină asistent medical, urma cursurile Facultății de Medicină de trei ani și, înainte de a se angaja, lucrase în alt domeniu.

Galeș l-a lovit fără milă pe Pașparache

În tot acest timp, scandalul dintre deținuți a escaladat. Nu știu dacă au țipat, pentru că nu am fost acolo. Am ajuns în momentul în care loviturile se terminaseră.

Fără niciun avertisment, Galeș a luat unul dintre scaunele aflate la îndemână și a început să lovească în mod repetat, în special la nivelul capului, pe deținutul Pașparache. Practic i-a provocat leziuni extrem de grave.

Ușa camerei de deținere este prevăzută cu un grilaj de siguranță, prin care poți privi, dar este amplasat la aproximativ 1,90 m înălțime. Din groaza că va fi ucis, Pașparache a încercat să se urce pe ușă; erau urme de sânge deasupra acesteia. Imaginea a fost macabră.

Norocul lui a fost că supraveghetorul, forțând puțin regulamentul, a anunțat imediat prin radiotelefon șeful de tură și grupa de intervenție. Până să ajungă luptătorii din echipa operativă și noi, care eram în apropiere, el a deschis ușa camerei de deținere, lucru care l-a pus într-un pericol foarte mare.

Era împreună cu un coleg, fiind doar doi pe secție. După ce a deschis ușa, îi mai despărțea doar grilajul de siguranță, care nu poate fi smuls sau deschis de deținuți.

Galeș lovea în continuare, iar supraveghetorul, printr-un ton ferm, i-a ordonat să înceteze. Surprinzător, acesta l-a ascultat și nu a mai lovit.”, a declarat colonelul (R) Cristian Micu.

