Prima pagină » Emisiuni » Colonelul (R) Cristian Micu, despre criminalul în serie Eugen Galeș: „Pașparache a avut proasta inspirație să-i fure țigările din geantă…”

Colonelul (R) Cristian Micu, despre criminalul în serie Eugen Galeș: „Pașparache a avut proasta inspirație să-i fure țigările din geantă…”

16 feb. 2026, 13:30, Emisiuni

Colonelul (R) Cristian Micu a vorbit, în emisiunea „Martorii”, despre temutul criminal în serie Eugen Galeș și pedeapsa pe care acesta i-a aplicat-o unui alt deținut, Pașparache, care i-a sustras țigările: „I-a provocat leziuni extrem de grave”.

„Cazați într-o cameră de tranzit, unde era numit un responsabil de cameră, acesta avea grijă de bunurile aflate în cameră, astfel încât să nu fie distruse de ceilalți deținuți care plecau către alte penitenciare de destinație. Da, pentru că nu aveau grijă. Uneori vindeau păturile, pernele sau spărgeau televizorul. Acțiuni antisociale? Da.

Acest Pașparache, că așa îl chema pe deținutul responsabil de cameră, a avut proasta inspirație să-i fure câteva pachete de țigări din geantă.

Era un băiat cuminte, de ani de zile responsabil la o cameră de tranzit din Penitenciarul Jilava. Era cunoscut și respectat de ceilalți deținuți, având o faptă și o condamnare destul de mare. Nu-mi mai amintesc exact ce făcuse. Parcă era tâlhărie sau determinare la sinucidere. Oricum, niște fapte care au stârnit opinia publică.

Era un deținut cu o constituție fizică masivă, care inspira celorlalți ideea de respect. Mai „bătea” regulamentul, dar nu a fost sancționat pentru asta. Ideea este că își făcea treaba acolo.

Nu știu dacă îi era frică nou-veniților, dar părea că este acolo de când lumea. Responsabil de cameră la tranzit.

Scandalul din cameră

Ideea este că, în noaptea în care Galeș a venit la Jilava, dimineața trebuia să-și ia bagajul și să meargă la percheziție, pentru îmbarcarea către Mărgineni. Când și-a luat bagajul, a văzut că îi lipsesc niște țigări și atunci a început scandalul în cameră.

Norocul a fost de partea deținutului Pașparache. Acesta a întrebat cine i-a furat țigările. Ceilalți au spus că nu i-a furat nimeni și i-au cerut lui Galeș să-și ia bagajul și să plece din cameră. Atunci s-a trezit fiara din el. Au fost mai mulți factori care au determinat violența extremă: faptul că i-au fost furate țigările, că a fost deposedat de bunuri personale.

Al doilea fapt a fost o neglijență a angajaților, pe care mi-o asum și eu, fiind angajat acolo. În camera de deținere erau câteva scăunele din lemn, aprobate de comandantul de secție, pentru ca deținuții să poată sta la televizor. Este incomod să stai pe marginea patului și să te uiți peste ceilalți.

Scăunelele erau făcute în regie proprie, la atelierul penitenciarului. Din păcate, erau grele, cam 4-5 kg fiecare. Un astfel de scaun poate fi folosit ca obiect contondent.

A început altercația. În acel moment, penitenciarul era prins în activitatea de transfer: deținuții erau aduși din secțiile de deținere în punctul de primire, li se întocmeau actele de transfer, li se făcea percheziția corporală și a bagajelor.

Grupa operativă, echipa de intervenție, era în apropierea locului unde s-a întâmplat agresiunea, aproape de Secția a III-a de deținere. Norocul a fost că pe secția respectivă șef de tură era un agent care se pregătea să devină asistent medical, urma cursurile Facultății de Medicină de trei ani și, înainte de a se angaja, lucrase în alt domeniu.

Galeș l-a lovit fără milă pe Pașparache

În tot acest timp, scandalul dintre deținuți a escaladat. Nu știu dacă au țipat, pentru că nu am fost acolo. Am ajuns în momentul în care loviturile se terminaseră.

Fără niciun avertisment, Galeș a luat unul dintre scaunele aflate la îndemână și a început să lovească în mod repetat, în special la nivelul capului, pe deținutul Pașparache. Practic i-a provocat leziuni extrem de grave.

Ușa camerei de deținere este prevăzută cu un grilaj de siguranță, prin care poți privi, dar este amplasat la aproximativ 1,90 m înălțime. Din groaza că va fi ucis, Pașparache a încercat să se urce pe ușă; erau urme de sânge deasupra acesteia. Imaginea a fost macabră.

Norocul lui a fost că supraveghetorul, forțând puțin regulamentul, a anunțat imediat prin radiotelefon șeful de tură și grupa de intervenție. Până să ajungă luptătorii din echipa operativă și noi, care eram în apropiere, el a deschis ușa camerei de deținere, lucru care l-a pus într-un pericol foarte mare.

Era împreună cu un coleg, fiind doar doi pe secție. După ce a deschis ușa, îi mai despărțea doar grilajul de siguranță, care nu poate fi smuls sau deschis de deținuți.

Galeș lovea în continuare, iar supraveghetorul, printr-un ton ferm, i-a ordonat să înceteze. Surprinzător, acesta l-a ascultat și nu a mai lovit.”, a declarat colonelul (R) Cristian Micu.

Urmăriți aici ediția integrală „Martorii”

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI Colonelul (R) Cristian Micu, relatări din spatele ușilor închise: „Pe la Jilava au trecut cei mai periculoși deținuți”
13:30
Colonelul (R) Cristian Micu, relatări din spatele ușilor închise: „Pe la Jilava au trecut cei mai periculoși deținuți”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Dacă vrei să arăți ca americanii, trebuie să te înscrii în Consiliul Păcii”
11:30, 15 Feb 2026
Ion Cristoiu: „Dacă vrei să arăți ca americanii, trebuie să te înscrii în Consiliul Păcii”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Rubio se duce în vizită în două țări europene care sunt considerate oile negre”
11:00, 15 Feb 2026
Dan Dungaciu: „Rubio se duce în vizită în două țări europene care sunt considerate oile negre”
ACTUALITATE H.D. Hartmann: „Statele Unite vor declanșa războiul tehnologic împotriva Uniunii Europene. SUA va câștiga”
10:00, 15 Feb 2026
H.D. Hartmann: „Statele Unite vor declanșa războiul tehnologic împotriva Uniunii Europene. SUA va câștiga”
CONTROVERSĂ Valentin Stan: Raportul unui procuror nu ar trebui să conțină imagini din presă ca dovezi
09:30, 15 Feb 2026
Valentin Stan: Raportul unui procuror nu ar trebui să conțină imagini din presă ca dovezi
ACTUALITATE Valentin Stan: Documentele SRI prezentate CSAT pentru anularea alegerilor menționează că nu există date privind atacatorii sau dacă a fost afectat procesul electoral
09:00, 15 Feb 2026
Valentin Stan: Documentele SRI prezentate CSAT pentru anularea alegerilor menționează că nu există date privind atacatorii sau dacă a fost afectat procesul electoral
Mediafax
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Nicușor Dan, absent de la München, în timp ce Maia Sandu a avut întâlniri cu greutate. Capcana marginalizării
Mediafax
Rubio se întâlnește cu Orbán la Budapesta, în contextul în care SUA și Ungaria urmează să semneze un acord nuclear civil
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS
Ce se întâmplă doctore
Abia dacă o mai recunoști! Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Nu trafica doar persoane: Jeffrey Epstein a încercat, fără succes, să aducă două mașini rare în SUA
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat un spray care oprește sângerarea în mai puțin de o secundă
CONTROVERSĂ Hillary Clinton consideră că poziția administrației Trump față de Ucraina este „rușinoasă”. „A trădat Occidentul. A trădat Carta NATO“
13:55
Hillary Clinton consideră că poziția administrației Trump față de Ucraina este „rușinoasă”. „A trădat Occidentul. A trădat Carta NATO“
ULTIMA ORĂ PNL acuză Primăria Curtea de Argeş că are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apei potabile
13:50
PNL acuză Primăria Curtea de Argeş că are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apei potabile
FLASH NEWS Explozie de prețuri în ianuarie! Alimentele de bază s-au scumpit pe linie, față de anul trecut. Pâinea, cu aproape 10%, laptele cu 11%, ouăle cu 13%. Ce produs e campionul scumpirilor, cu aproape 25%
13:46
Explozie de prețuri în ianuarie! Alimentele de bază s-au scumpit pe linie, față de anul trecut. Pâinea, cu aproape 10%, laptele cu 11%, ouăle cu 13%. Ce produs e campionul scumpirilor, cu aproape 25%
VIDEO Dezvăluiri la „Martorii” despre temutul criminal Eugen Galeș: „Se îmbrăca cu 3-4 rânduri de haine. Așa fac deținuții când se gândesc să evadeze”
13:43
Dezvăluiri la „Martorii” despre temutul criminal Eugen Galeș: „Se îmbrăca cu 3-4 rânduri de haine. Așa fac deținuții când se gândesc să evadeze”
ULTIMA ORĂ 19 candidaţi validaţi în competiţia la şefia Parchetului ÎCCJ, DNA şi DIICOT. Urmează proba de interviu
13:32
19 candidaţi validaţi în competiţia la şefia Parchetului ÎCCJ, DNA şi DIICOT. Urmează proba de interviu
VIDEO Șeful de cameră în penitenciar. Cine ocupa funcția în detenții după 1990: „Repartizarea patului în cameră se face de către șeful de secție” 
13:29
Șeful de cameră în penitenciar. Cine ocupa funcția în detenții după 1990: „Repartizarea patului în cameră se face de către șeful de secție” 

Cele mai noi

Trimite acest link pe