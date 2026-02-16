Prima pagină » Sport » Azi se stabilește finala Cupei României la baschet masculin! Cine transmite la TV meciurile

16 feb. 2026, 14:09, Sport
U-BT Cluj-Napoca și CS Dinamo București au obținut caliifcarea, duminică seara, în semifinalele Cupei României la baschet masculin, după victorii obținute în sferturi, în Oradea Arena.

CSM Târgu Mureș, CSM CSU Oradea, U-BT Cluj-Napoca și CS Dinamo București s-au calificat în semifinalele Cupei României. Meciurile se vor juca luni, 16 februarie, la Arena Oradea, si vor fi transmise LIVE pe Digi Sport şi Prima Sport, dar şi pe FRB TV.

Azi se stabilește finala Cupei României la baschet masculin

Gruparea de pe Someș, la primul său meci intern din acest sezon competițional, a trecut de CSA Steaua Sharks București cu scorul de 100-77, condusă de Iverson Latrell Molinar Jones, cu 18 puncte, 3 recuperări, și Mitchell Creek,16 p, 3 rec.

Prestații bune la campioana României au avut și Dusan Miletic, cu 13 p, 9 rec, și Nighael Reece Ceaser, cu 11 p, 6 rec. De la Steaua s-au evidențiat Kenny Martel Mathews Dye, cu 23 de puncte, și Juwan Devante Gray, 24 p, 9 rec.

CS Dinamo București a învins-o pe CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea cu 84-78.

Radu Marian Vîrnă (ex-CS Vâlcea), cu 18 p, 4 rec, 3 pase decisive, Derrick Michael Marks, 17 p, 5 rec, și Jonathan Christopher Stark, cu 17 p, 8 rec, au fost cei mai buni dinamoviști. De la învinși s-au remarcat Rareș Cristian Uță, 16 p, 4 rec, și Dexter Deshawn Harris Terrell, 15 p.

Două dintre sferturi s-au jucat sâmbătă

CSM Târgu Mureș și CSM CSU Raiffeisen Oradea se vor înfrunta în prima semifinală a Cupei României la baschet masculin, după ce au obținut victorii, sâmbătă, în Oradea Arena, în primele două sferturi de finală.

CSM Târgu Mureș a dispus de SCM U Craiova cu scorul de 96-86, condusă de Michaelyn Duane Scott, autor a 27 de puncte, 3 recuperări, 4 pase decisive. Goran Martinic a contribuit cu 16 p, 8 pd, Szabolcs Santa a adăugat 11 p, 10 rec, 4 pd, Bogdan Ștefan Popa, cu 12 p, 3 rec, iar Pavle Reljic, cu 11 p, 5 rec, 4 pd.

De la învinși s-au evidențiat Ishmael Elijah Leggett, cu 26 p,6 rec, 3 pd, și Kendall Tyrek Robinson, cu 23 p, 5 rec.

Într-o partidă spectaculoasă, o reeditare a finalei de anul trecut, deținătoarea trofeului, CSO Voluntari, a fost întrecută de CSM CSU Raiffeisen Oradea, cu 84-80 (22-25, 15-14, 18-14, 21-23, 8-4), după prelungiri.

Cei mai buni de la orădeni au fost Thomas Bropleh, 21 p, 12 rec, 6 pd, Emmanuel Nzekwesi, 17 p, 6 rec, Kristopher Jameil Richard, 15 p, 3 rec, 7 pd.

De la ilfoveni au ieșit în evidență Solomon Devin Young, cu 14 p, 5 rec, Kodi Andrew Justice, 13 p, Lee Edward Skinner, 12 p, 3 pd, Giordan Lee Watson, 10 p, 7 pd, Sacar Kofi Assante Anim, 10 p, 4 rec.

Care sunt cele două semifinale?

Semifinalele se vor disputa luni, după următorul program:

  • ora 17:00 – U-BT Cluj-Napoca – CS Dinamo Bucureşti,
  • ora 19:45 – CSM Târgu Mureş – CSM CSU Oradea.

Marţi va fi zi „liberă de competiție”, duelul pentru Cupa României urmând a se disputa miercuri, de la ora 19:00, între câştigǎtoarele din semifinale.

