Prima pagină » Știri externe » Hillary Clinton consideră că poziția administrației Trump față de Ucraina este „rușinoasă”. „A trădat Occidentul. A trădat Carta NATO“

Hillary Clinton consideră că poziția administrației Trump față de Ucraina este „rușinoasă”. „A trădat Occidentul. A trădat Carta NATO“

16 feb. 2026, 13:55, Știri externe
Hillary Clinton consideră că poziția administrației Trump față de Ucraina este „rușinoasă”. „A trădat Occidentul. A trădat Carta NATO“

Fosta candidată la președinția SUA, Hillary Clinton, a criticat dur, la Conferința de securitate de la Munchen, poziția administrației Trump față de Ucraina, calificând-o drept „rușinoasă”.

„Consider că eforturile de a forța Ucraina să încheie un acord de capitulare cu Vladimir Putin sunt rușinoase”, a declarat Clinton în cadrul unei mese rotunde la Conferința de securitate de la München.

„Cred că Ucraina luptă în prima linie pentru democrația noastră și pentru valorile noastre de libertate și civilizație, pierzând mii de oameni și văzând cum țara este distrusă de mania unui singur om de a-i controla”, a spus Clinton.

Ea a afirmat că președintele american Donald Trump „fie nu înțelege, fie nu-i pasă deloc de această suferință”. Soția fostului președinte american, Bill Clinton, l-a acuzat pe Trump că subminează unitatea Occidentului și angajamentele internaționale.

„A trădat Occidentul. A trădat valorile umane. A trădat Carta NATO, Carta Atlanticului, Declarația Universală a Drepturilor Omului.”, a precizat fosta primă-doamnă a SUA.

Clinton a adăugat că nimeni dintre cei prezenți în încăpere nu ar alege să trăiască sub un regim atât de lipsit de responsabilitate și care acționează cu impunitate „așa cum o face Putin, cu excepția faptului că acesta este modelul lui Trump”.

Ea consideră că abilitatea Ucrainei de a ataca ținte din interiorul Rusiei ar putea crea condițiile pentru negocieri serioase.

„Există un plan. Planul este: să le dăm ucrainenilor rachete Tomahawk, să le dăm mai multe rachete pentru sistemele lor de apărare Patriot, să le permitem să provoace mai multe pagube dincolo de graniță, în Rusia.”

Clinton a menționat că discuțiile despre negocieri au început în momentul în care Ucraina a reușit să atingă ținte din interiorul Rusiei și să „provoace suficientă durere”.

Ea a subliniat, de asemenea, că pierderile de personal militar rusesc în sine „nu sunt suficientă durere” pentru Putin. În opinia sa, trebuie să se aplice „dureri“ rafinăriilor de petrol și amplasamentelor de rachete – o durere care va crea, de fapt, condițiile pentru negocieri mai eficiente.

Clinton și soțul ei, fostul președinte american Bill Clinton, sunt critici aprigi ai politicilor lui Trump. Hillary Clinton a fost rivala democrată a lui Trump în alegerile prezidențiale din 2016 și a pierdut în fața lui.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Discuție cu scântei între Hillary Clinton și un politician ceh la Munchen: „Există doar două genuri.“ „Cred că nu-l placi deloc pe Trump“

Bill și Hillary Clinton au acceptat să depună mărturie în ancheta Congresului SUA privind legătura cu dosarul Epstein

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Doi ani de la moartea lui Navalnîi: Kremlinul consideră „nefondate” acuzațiile europene de otrăvire. Mama opozantului rus cere „dreptate”
13:27
Doi ani de la moartea lui Navalnîi: Kremlinul consideră „nefondate” acuzațiile europene de otrăvire. Mama opozantului rus cere „dreptate”
ULTIMA ORĂ De la München la Budapesta: Marco Rubio vrea să recalibreze relațiile transatlantice și să întărească poziția lui Orban pe plan intern. Bucureștiul nu este pe harta lui Rubio
13:09
De la München la Budapesta: Marco Rubio vrea să recalibreze relațiile transatlantice și să întărească poziția lui Orban pe plan intern. Bucureștiul nu este pe harta lui Rubio
FLASH NEWS Un plic suspect a ajuns la biroul lui Netanyahu. Poliția israeliană l-a trimis la un laborator biologic
12:57
Un plic suspect a ajuns la biroul lui Netanyahu. Poliția israeliană l-a trimis la un laborator biologic
FLASH NEWS Cea mai mare captură de droguri din istoria El Salvador: cum au recuperat forțele navale 6,6 tone de cocaină
12:27
Cea mai mare captură de droguri din istoria El Salvador: cum au recuperat forțele navale 6,6 tone de cocaină
FLASH NEWS Accident feroviar grav în Alpii elvețieni. Un tren de pasageri a deraiat din cauza unei avalanșe în cantonul Valais
12:12
Accident feroviar grav în Alpii elvețieni. Un tren de pasageri a deraiat din cauza unei avalanșe în cantonul Valais
INEDIT Satul cu vedere la ocean care se vinde la prețul unui apartament 
11:48
Satul cu vedere la ocean care se vinde la prețul unui apartament 
Mediafax
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Nicușor Dan, absent de la München, în timp ce Maia Sandu a avut întâlniri cu greutate. Capcana marginalizării
Mediafax
Rubio se întâlnește cu Orbán la Budapesta, în contextul în care SUA și Ungaria urmează să semneze un acord nuclear civil
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS
Ce se întâmplă doctore
Abia dacă o mai recunoști! Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Nu trafica doar persoane: Jeffrey Epstein a încercat, fără succes, să aducă două mașini rare în SUA
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat un spray care oprește sângerarea în mai puțin de o secundă
ULTIMA ORĂ PNL acuză Primăria Curtea de Argeş că are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apei potabile
13:50
PNL acuză Primăria Curtea de Argeş că are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apei potabile
FLASH NEWS Explozie de prețuri în ianuarie! Alimentele de bază s-au scumpit pe linie, față de anul trecut. Pâinea, cu aproape 10%, laptele cu 11%, ouăle cu 13%. Ce produs e campionul scumpirilor, cu aproape 25%
13:46
Explozie de prețuri în ianuarie! Alimentele de bază s-au scumpit pe linie, față de anul trecut. Pâinea, cu aproape 10%, laptele cu 11%, ouăle cu 13%. Ce produs e campionul scumpirilor, cu aproape 25%
VIDEO Dezvăluiri la „Martorii” despre temutul criminal Eugen Galeș: „Se îmbrăca cu 3-4 rânduri de haine. Așa fac deținuții când se gândesc să evadeze”
13:43
Dezvăluiri la „Martorii” despre temutul criminal Eugen Galeș: „Se îmbrăca cu 3-4 rânduri de haine. Așa fac deținuții când se gândesc să evadeze”
ULTIMA ORĂ 19 candidaţi validaţi în competiţia la şefia Parchetului ÎCCJ, DNA şi DIICOT. Urmează proba de interviu
13:32
19 candidaţi validaţi în competiţia la şefia Parchetului ÎCCJ, DNA şi DIICOT. Urmează proba de interviu
EMISIUNI Colonelul (R) Cristian Micu, relatări din spatele ușilor închise: „Pe la Jilava au trecut cei mai periculoși deținuți”
13:30
Colonelul (R) Cristian Micu, relatări din spatele ușilor închise: „Pe la Jilava au trecut cei mai periculoși deținuți”
EMISIUNI Colonelul (R) Cristian Micu, despre criminalul în serie Eugen Galeș: „Pașparache a avut proasta inspirație să-i fure țigările din geantă…”
13:30
Colonelul (R) Cristian Micu, despre criminalul în serie Eugen Galeș: „Pașparache a avut proasta inspirație să-i fure țigările din geantă…”

Cele mai noi

Trimite acest link pe