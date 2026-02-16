Fosta candidată la președinția SUA, Hillary Clinton, a criticat dur, la Conferința de securitate de la Munchen, poziția administrației Trump față de Ucraina, calificând-o drept „rușinoasă”.

„Consider că eforturile de a forța Ucraina să încheie un acord de capitulare cu Vladimir Putin sunt rușinoase”, a declarat Clinton în cadrul unei mese rotunde la Conferința de securitate de la München. „Cred că Ucraina luptă în prima linie pentru democrația noastră și pentru valorile noastre de libertate și civilizație, pierzând mii de oameni și văzând cum țara este distrusă de mania unui singur om de a-i controla”, a spus Clinton.

Ea a afirmat că președintele american Donald Trump „fie nu înțelege, fie nu-i pasă deloc de această suferință”. Soția fostului președinte american, Bill Clinton, l-a acuzat pe Trump că subminează unitatea Occidentului și angajamentele internaționale.

„A trădat Occidentul. A trădat valorile umane. A trădat Carta NATO, Carta Atlanticului, Declarația Universală a Drepturilor Omului.”, a precizat fosta primă-doamnă a SUA.

Clinton a adăugat că nimeni dintre cei prezenți în încăpere nu ar alege să trăiască sub un regim atât de lipsit de responsabilitate și care acționează cu impunitate „așa cum o face Putin, cu excepția faptului că acesta este modelul lui Trump”.

Ea consideră că abilitatea Ucrainei de a ataca ținte din interiorul Rusiei ar putea crea condițiile pentru negocieri serioase.

„Există un plan. Planul este: să le dăm ucrainenilor rachete Tomahawk, să le dăm mai multe rachete pentru sistemele lor de apărare Patriot, să le permitem să provoace mai multe pagube dincolo de graniță, în Rusia.”

Clinton a menționat că discuțiile despre negocieri au început în momentul în care Ucraina a reușit să atingă ținte din interiorul Rusiei și să „provoace suficientă durere”.

Ea a subliniat, de asemenea, că pierderile de personal militar rusesc în sine „nu sunt suficientă durere” pentru Putin. În opinia sa, trebuie să se aplice „dureri“ rafinăriilor de petrol și amplasamentelor de rachete – o durere care va crea, de fapt, condițiile pentru negocieri mai eficiente.

Clinton și soțul ei, fostul președinte american Bill Clinton, sunt critici aprigi ai politicilor lui Trump. Hillary Clinton a fost rivala democrată a lui Trump în alegerile prezidențiale din 2016 și a pierdut în fața lui.

