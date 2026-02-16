Prima pagină » Actualitate » Război în Orientul Mijlociu, ziua 863. Condițiile puse de Netanyahu pentru un acord SUA-Iran

Război în Orientul Mijlociu, ziua 863. Condițiile puse de Netanyahu pentru un acord SUA-Iran

16 feb. 2026, 14:16, Actualitate
Război în Orientul Mijlociu, ziua 863. Condițiile puse de Netanyahu pentru un acord SUA-Iran
Condițiile puse de Netanyahu pentru un acord SUA-Iran / Sursă foto: Mediafax

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a precizat lista de condiții puse de Israel pentru a accepta un acord între SUA și Iran. În principal, țara sa vrea ca Teheranul să-și elimine complet programul nuclear și programul de rachete balistice.

Vorbind la un eveniment desfășurat la Ierusalim, Netanyahu a spus că un astfel de acord trebuie să aibă mai multe componente, adică tot materialul de îmbogățire a uraniului să fie retras din Iran, iar infrastructura de îmbogățire să fie demontată și neutralizată.

„Acestea sunt elementele importante”

Mai departe, raza de acțiune a rachetelor balistice iraniene să fie limitată la 300 de kilometri și, de asemenea, Iranul să înceteze finanțarea „Axei Rezistenței”, cu referire la grupări armate precum Hezbollah, rebelii houthi din Yemen și milițiile palestiniene.

„Acestea sunt elementele pe care le considerăm importante pentru a ajunge la un acord. Și am prezentat poziția noastră foarte clar”, a indicat Netanyahu, referindu-se la întâlnirea pe care a avut-o săptămâna aceasta la Washington cu președintele american Donald Trump.

Mai mult, potrivit premierului israelian, un astfel de acord trebuie să prevadă și posibilitatea ca Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) să efectueze inspecții surpriză în Iran.

SUA și Iranul a reluat tratativele pe 6 februarie, în Oman. Ambele părți au salutat evoluția discuțiilor, care vor continua săptămâna viitoare la Geneva, unde a plecat duminică și ministrul de externe iranian Abbas Araghchi.

Potrivit unui oficial iranian citat de Reuters, Teheranul urmărește să încheie cu SUA un acord nuclear care să prevadă beneficii economice pentru ambele părți, precum cooperarea în sectorul petrolului și al gazelor naturale, investiții pentru exploatarea resurselor minerale și chiar cumpărarea de către Iran a unor avioane civile americane.

Trump pune presiune militară

Înaintea reluării acestor negocieri, Trump a trimis în zona Golfului Persic o grupare navală și a amenințat Iranul cu o acțiune militară dacă nu încheie un acord de neutralizare a programelor sale nuclear și de rachete balistice de care se teme Israelul.

Campania de bombardamente israeliene din iunie anul trecut, în care s-a implicat și Washingtonul cu un atac cu bombe penetrante asupra instalațiilor nucleare subterane, pare să nu fi reușit eliminarea programului nuclear iranian și nici a stocului de uraniu îmbogățit, ce ar fi fost pus la adăpost de autoritățile din Teheran.

