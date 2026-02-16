Prima pagină » Actualitate » Dezvăluiri la „Martorii” despre temutul criminal Eugen Galeș: „Se îmbrăca cu 3-4 rânduri de haine. Așa fac deținuții când se gândesc să evadeze”

Dezvăluiri la „Martorii” despre temutul criminal Eugen Galeș: „Se îmbrăca cu 3-4 rânduri de haine. Așa fac deținuții când se gândesc să evadeze”

16 feb. 2026, 13:43, Actualitate
Dezvăluiri la „Martorii” despre temutul criminal Eugen Galeș / Sursa FOTO: screenshot video

În ultima ediție a emisiunii „Martorii”, difuzată duminică, 15 februarie, de la ora 19:00, pe YouTube Gândul, col. (r) Cristian Micu a adus în prim-plan câteva întâmplări legate de Eugen Galeș, unul dintre cei mai violenți criminali români din ultimii ani.

Printre altele, Micu a dezvăluit una dintre metodele la care recurg deținuții atunci când se gândesc să evadeze.

De ce mai multe rânduri de haine

„Ce mi-a tras atenția, în afara de informarea despre persoane cu care avem de-a face, este faptul că se îmbrăca cu 3-4 rânduri de haine. Este o metodă folosită de deținuți în momentul în care se gândesc să facă ceva, se gândesc să evadeze. De ce? Pentru că, într-un moment de neatenție, agentul sau ofițerul care fixează elementele de imobilizare îi poate pune cătușa peste haina respectivă. Ca să fie cătușă mai largă.

Și primul gând, primul lucru pe care ofiţerul coordonator al activităţii și şeful grupei de intervenție îl făcea, și eu, când eram de serviciu, îi ridicam mânecile să-i fixăm exact pe gambe și pe încheietura mâinii”, a povestit col. (r) Cristian Micu.

Întrebat cine l-a învățat asta, fostul cadru de conducere de la Penitenciarul Jilava a răspuns scurt: „Se învață, el era un supraviețuitor”.

De altfel, despre „supraviețuitorul” Eugen Galeș au circulat numeroase legende, după cum povestește chiar Micu: „Chiar a spus că a stat 6-7 luni într-o grotă. Deci, el a supraviețuit, el și-a dezvoltat instinctele astea primare de supravieţuire. Profilul psihologic era înfiorător”.

„Avea o statură cubică”

„Mai țineți minte cum arăta Eugen Galeș în momentul în care a ajuns la Jilava?”, a vrut să știe moderatorul, iar col. Micu și-a amintit următoarele:

„Arăta exact puțin altfel decât în momentul când a fost arestat. Era bărbierit, dar părul tot îl avea. Vâlvoi, așa. Nu era înspăimântător.

Când l-am văzut pe Galeş, era de 1,80 m înălțime și o statură cubică. Foarte puternic. Mi-am dat seama că era puternic pentru că sunt câteva procedee pe care polițiștii le folosesc. În primul rând, îi verifici sistemele de imobilizare. El a venit cu un istoric, știam despre ce e vorba, tot timpul la Jilava a fost însoțit de luptători din cadrul Grupei de Intervenție și de cei mai bune agenți”.

Ce diagnostic a primit Eugen Galeș

Diagnosticat cu „tulburare organică de personalitate, cu manifestări antisociale”, Galeș a început să trăiască în pădure, după obiceiul sălbăticiunilor, încă de prin 2001. Pe vremea aceea era dat în urmărire pentru o condamnare de trei ani, primită pentru vătămare corporală și violare de domiciliu.

În 2010, Galeș a ucis mai întâi o bătrână în vârstă de 70 de ani, iar apoi a omorât și un bărbat, căruia i-a luat calul și căruța. Ambele victime aveau capul zdrobit și au fost atacate în timp ce lucrau la câmp.

Arestat preventiv, Eugen Galeș a reușit să evadeze din sediul Judecătoriei Moreni. Timp de o lună, criminalul a dormit pe câmp. A fost prins de un pădurar și închis, în regim de maximă siguranță, la Mărgineni.

În 2012, criminalul în serie și-a omorât un coleg de celulă, căruia i-a sfărâmat craniul cu un scaun. Condamnat la detențiune pe viață, Eugen Galeș a ajuns, pentru scurt timp, la Jilava, într-o celulă de tranzit.

Acolo, bărbatul din Năieni a arătat din nou de ce este în topul celor mai teribili criminali români, după ce crudul violator Ștefan Simion, zis Pașparache, a umblat în lucrurile lui și i-a furat țigările. Colonelul Cristian Micu era pe atunci responsabil cu siguranță penitenciară și s-a nimerit de serviciu în noaptea în care Omul pădurii s-a trezit mai furios ca niciodată.

Vezi emisiunea integral mai jos!

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Colonelul (R) Cristian Micu, despre criminalul în serie Eugen Galeș: „Pașparache a avut proasta inspirație să-i fure țigările din geantă…”

Șeful de cameră în penitenciar. Cine ocupa funcția în detenții după 1990: „Repartizarea patului în cameră se face de către șeful de secție”

