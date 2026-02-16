Șeful de cameră în penitenciar. Cine ocupa funcția în detenții după 1990: „Repartizarea patului în cameră se face de către șeful de secție” 

Colonelul (r) Cristian Mincu a povestit, în exclusivitate pentru emisiunea „Martorii” cu ce se ocupa șeful unei camere în penitenciar, dar și cum erau deținuții împărțiți în paturi în funcție de cum erau cunoscuți.

Într-un dialog în cadrul emisiunii „Martorii”, despre liderii interlopi, Cristian Mincu a povestit că aceștia nu erau șefi de cameră și că termenul era inventat de mediul penitenciar în perioada 1990.

După 1990, acest termen s-a transformat chiar într-o funcție menită să ajute administrația penitenciarului și era ocupată chiar de un deținut.

Cu ce se ocupa un șef de cameră într-un penitenciar

Să îi numim așa liderii lumii interlope, ei nu sunt șefi de cameră. Șeful de cameră este o invenție a mediului penitenciar, dacă vorbim de perioada 1990, ulterior s-a transformat în responsabil de cameră, era practic un deținut care sprijinea administrația.

„El nu avea niciun drept să controleze activitatea celorlalți deținuți. Era o repartizare, repartizarea patului în cameră se face de către șeful de secție. În condițiile în care ai o cameră cu 20 de paturi și 20 de deținuți. Cum facem împărțirea când tu ai 20 de paturi sau 27, că era multiplu de trei, paturile fiind aliniate pe trei nivele, erau suprapuse. 50 de deținuți și 27 de paturi, era o ierarhie acceptată de administrația penitenciarului. Patul 1 dormeau șmecherii, patul doi „săgețile” să folosesc un termen…”, a povestit Cristian Mincu.