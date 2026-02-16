PNL acuză Primăria Curtea de Argeş că are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apei potabile

Liberalii argeşeni au transmis un comunicat prin care acuză Primîria Curtea de Argeş că are excedent bugetar de peste 30 de milioane de lei, „dar cere 9,7 milioane de la Guvern, în timp ce aproape 50.000 de argeșeni sunt fără apă potabilă”.

Cei de la PNL mai spun că „de zeci de ani, administrația locală din Curtea de Argeș nu a făcut investițiile necesare în stația de tratare de la Cerbureni și în rețeaua de apă”.

„Nu au fost modernizate filtrele, nu au fost curățate bazinele, nu au fost realizate lucrările esențiale de întreținere. Raportul tehnic realizat de Veolia confirmă degradarea gravă a infrastructurii și lipsa intervențiilor timp de aproximativ două decenii. Astăzi, consecințele acestei neglijențe sunt suportate de aproape 50.000 de argeșeni, care sunt expuși riscurilor sanitare și privați de acces la apă potabilă”, mai spun cei de la PNL.

Liberalii mai spun că administraţia locală din Curtea de Argeş a avut la sfârşitul anulhui trecut excedent bugetar de peste 30 de milioane de lei, dar nu i-a folosit pentru retehnologizarea instalaţiilor de apă curentă.

„Primăria Curtea de Argeș avea, la sfârșitul anului 2025, un excedent de peste 30 de milioane de lei. Acești bani trebuiau investiți imediat, încă din noiembrie, pentru modernizarea stației de tratare, reabilitarea rețelei și dezvoltarea unor surse alternative de apă. În schimb, primarul municipiului Curtea de Argeș a ales să nu acționeze, deși avea resursele necesare pentru a preveni și limita această criză, iar astăzi solicită 9,7 milioane de lei de la Guvernul României pentru reparații și consumabile la stația de tratare Aquaterm. Este inacceptabil ca o administrație care a avut la dispoziție zeci de milioane de lei să nu intervină la timp, iar acum să transfere responsabilitatea și costurile către bugetul național, în timp ce cetățenii sunt obligați să suporte consecințele unei infrastructuri abandonate”, se mai arată în comunicatul semnat de preşedintele PNL Argeş, Alina Gorghiu.

Liberalii vin şi cu câteva soluţii, în cazul crizei apei potabile.

„Alocarea integrală a excedentului bugetar pentru investiții imediate în rețeaua de apă și în stația de tratare; încă din luna Decembrie am cerut alocarea unor sume mai mari pentru rezolvarea crizei si identificarea surselor alternative de apă potabilă şi suspendarea facturării apei de către Aquaterm până când Direcția de Sănătate Publică va confirma oficial că apa este potabilă”, mai transmite PNL.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Apa ca o pradă, la Curtea de Argeş. Localnicii îşi umplu bidoanele de la izvorul mănăstirii şi merg cu ele la slujbă

Ministrul Energiei este aşteptat la Ora Guvernului. Bogdan Ivan: „Răspund oricând la întrebări, fără nicio problemă”